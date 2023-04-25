مفاوضات جديدة تبحث عدة ملفات أبرزها الأسرى وصرف المرتبات وتوحيد العملة

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كشفت مصادر مطلعة، عن تحركات لعقد جلسات مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، خلال الأيام القادمة لمناقشة عدد من الملفات العالقة.
وقالت المصادر، وفق الامارات اليوم. إنه من المتوقع أن تكون هناك عملية تفاوض جديدة بين وفدي الحكومة والجماعة الحوثية حول إطلاق سراح مجموعة جديدة من الأسرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذا البدء في تنفيذ تفاهمات مسقط الإنسانية، المتمثلة في فتح الطرق ومطار صنعاء وموانئ الحديدة.
وأضافت المصادر أن التفاهمات المرتقبة ستفضي إلى تشكيل لجان لتوحيد العملة والبنك المركزي والبدء في صرف مرتبات الموظفين.
وأشارت المصادر إلى أن الأيام الماضية شهدت تحركات إقليمية نوعية في سبيل عقد لقاء جامع بين الأطراف اليمنية للوصول إلى إعلان اتفاق هدنة تمهيداً لمفاوضات سلام شامل.
وقبل أيام تبادلت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي نحو 900 أسير ومختطف، عقب مفاوضات بشأنهم في سويسرا برعاية مكتب المبعوث الأممي والصليب الأحمر الدولي.