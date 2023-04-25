أخبار سارة بشأن خروج الطلاب اليمنيين من العاصمة السودانية

الثلاثاء 25 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت وزارة الخارجية اليمنية إجلاء وخروج 450 يمنيا من العاصمة السودانية الخرطوم الى مدينتي "مدني" و "بورتسودان".

وأشارت الوزارة في بيان إلى "وصول قرابة 200 مواطن ومواطنة إلى مدينة بورتسودان، وأنها تتابع وصول مجموعات أخرى إلى مدينة بورتسودان، بعد مغادرتهم بأمان من العاصمة السودانية الخرطوم".

وأكدت الوزارة أنه "تم إجلاء قرابة 250 آخرين إلى مدينة مدني، وذلك في إطار استكمال الجهود اللازمة لنقل بقية المواطنين اليمنيين".

ولفتت إلى أنه وبموجب التوجيهات الحكومية لتوفير الاحتياجات اللازمة لنقل الطلاب وأبناء الجالية إلى مناطق آمنة وترتيب إجلاءهم، فقد تم تعزيز السفارة اليمنية في الخرطوم بمبالغ مالية بحسب ما يقتضيه الوضع لاستكمال الإجراءات في هذا الجانب.

واكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، استكمال الترتيبات اللازمة لنقل عدد من أبناء الجالية اليمنية من مدينة الخرطوم السودانية، إلى ولاية بورتسودان استعداداً لإجلاءهم واعادتهم إلى أرض الوطن.

وأوضحت الوزارة في البيان، أن عدد من قاموا بتسجيل أسماءهم على الرابط الإلكتروني المخصص لحصر الحالات بلغ 1350 مواطناً ومواطنة، مشيرة الى وصول عدد من الطلاب والأسر بالفعل إلى ولاية بورتسودان.

وأشار البيان، الى عدم وجود أي إصابات في أوساط الجالية اليمنية بإستثناء حالة إصابة واحدة لمواطن يمني، ناتجة عن تحطم زجاج نوافذ المبنى المتواجد فيه، لافتاً إلى أن الجهود قد نجحت في إخراج عدد 45 طالباً من سكن المعالي بمنطقة شمبات في العاصمة الخرطوم، بعد تلقي نداء استغاثة منهم، وقد توجهوا إلى مدينة بورتسودان باستثناء سبعة منهم الى مدينة بحري.

واهابت الوزارة، بأبناء الجالية اليمنية في السودان إلى أهمية اتباع تعليمات اللجنة المشكلة وعدم التواجد في الأماكن التي تشهد اشتباكات، و استكمال البيانات الخاصة بعملية الحصر بصورة عاجلة، معبرة عن شكرها للدول التي أبدت استعدادها لتسهيل عملية الاجلاء وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكانت السفارة اليمنية في الخرطوم، طالبت اليمنيين المقيمين في السودان بموافاتها ببياناتهم الكاملة، لمساعدتها في الوصول إليهم.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أنها "تواصل الاستعدادات الحكومية لتسيير أول رحلة إجلاء للرعايا اليمنيين من السودان جراء الحرب"، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وكان وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، قد أعلن تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع على مدار الساعة، ودراسة المقترحات وتقديم التوصيات العاجلة والعمل على تنفيذها خدمة لأبناء الجالية اليمنية في السودان.

ويشهد السودان منذ الأسبوع الماضي، اشتباكات عنيفة بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، لاسيما في الخرطوم، ما منع الآلاف من الخروج إلى ولايات أخرى آمنة، أو السفر عبر مطار العاصمة إلى الخارج.

بدورها أعلنت لجنة الطوارئ اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، إجلاء الدفعة الأولى من اليمنيين العالقين جراء الحرب في السودان المستمرة منذ أكثر من 10 أيام.

وقالت اللجنة "بحمد الله وفضله تتحرك الآن الدفعة الأولى من اليمنيين مغادرين ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة ضمن بواخر المملكة العربية السعودية للإجلاء".

وأضافت في منشور نشره اتحاد طلاب اليمن في السودان "بذات الوقت تستمر لجنة الطوارئ في عمليات النقل للطلاب والأسر اليمنية من مدينة الخرطوم والولايات إلى مدينة بورتسودان ليتم إجلائهم كدفع تالية".

وكانت صفحة الاتحاد، على فيسبوك قد ذكرت، أن رئيس الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان المهندس عفيف البراشي تلقى اتصالاً هاتفيا من الدكتور عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، للسؤال والاطمئنان على أحوال الطلاب والأسر اليمنية في السودان وعملية إجلائهم.

وأشارت الى أن "رئيس الاتحاد بيّن خلال الاتصال الأدوار والمهام التي قامت بها لجنة الطوارئ من بداية الأزمة والتي اسهمت في إجلاء مجموعات من الأسر والطلاب إلى مدينتي مدني وبورتسودان وأهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه لجنة الطوارئ في استكمال عملية الإجلاء".

من جانبه أوضح الدكتور العليمي "تواصله مع رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وأبلغهم بتذليل الصعوبات أمام عمل اللجنة والتكفل بكامل احتياجاتهم عبر وزارة الخارجية والسفارة اليمنية لترحيل وإسكان وإعاشة الرعايا حتى يغادروا بسلام ويُطمئن الطلاب والأسر اليمنية أنه يتابع عملية الإجلاء والترتيب مع الجانب السعودي ويعطي الأمر أولوية".

وفي وقت سابق قال رئيس الدائرة الإعلامية في اتحاد الطلاب اليمنيين بالسودان أنس الخضري ان مئات الطلاب والأسر اليمنية لا يزالون محاصرين في الخرطوم، بينما 80 % من الجاليات الأخرى تم إجلائهم من قبل سفاراتهم إلى مناطق آمنة، إلا سفارتنا.

واضاف: ''البقاء يوم إضافي في الخرطوم "كارثة".