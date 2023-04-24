الإثنين 24 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط 8 جنود من اللواء السادس دفاع شبوة بشبهة التورط في مقتل الشيخ عبدالله الباني خطيب عيد الفطر بمديرية بيحان.



وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن شرطة محافظة شبوة تمكنت من ضبط 8 متهمين في حادثة مقتل الشيخ عبدالله الباني وإصابة آخرين، والتي حدثت صباح أول أيام عيد الفطر المبارك في مديرية بيحان شمال غرب مركز المحافظة.

وأضافت الشرطة، أن المتهمين الثمانية هم جنود في اللواء السادس دفاع شبوة، وأن أعمارهم تتراوح بين (23 - 32) عاماً، وقد تم ضبطهم بعد عملية متابعة وتحري وشهادة الشهود وجمع الاستدلالات.

وأشارت إلى أن المتهمين تم إيداعهم السجن، والعمل جاري على استكمال التحقيقات معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة "كونها جريمة مشهودة"، حسب قولها.