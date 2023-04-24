الحوثي يلمح إلى التصعيد ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.. هل انقلبت المليشيات على مساعي السلام؟

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عاودت مليشيات الحوثي الانقلابية ترويج التهديدات الإرهابية ضد دول تحالف دعم الشرعية ملوحة باستخدام اسلحة وصفتها" بالردع الاستراتيجية"وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
التهديدات جاءت عبر لسان ما يسمى بوزير الدفاع في حكومة الانقلاب الحوثية المدعو محمد ناصر العاطفي وبثتها وسائل الإعلام الحوثية وذلك خلال ظهوره في زيارة ميدانية الى مواقع عسكرية تابعة للعناصر الحوثية في جبهة الساحل الغربي القريبة من ساحل البحر الأحمر.
المدعو العاطفي قال بأن "طلب الهدنة في اليمن جاء على رغبة احادية من قبل تحالف دعم الشرعية بعد فشل الاخير عسكرياً في اليمن حسب تعبيره.
ولوّح القيادي الحوثي العاطفي باستخدام جماعته لما اسمها "اسلحة الردع الاستراتيجية " في اشارة الى عزم جماعته على تصعيد عسكري خلال الفترة المقبلة تشمل تهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وتابع:التحالف " طلب الهدنة لغرض المراوغة والمخادعة ولكسب الوقت؛ لإعادة ترتيب أوضاعها وصفوفه".