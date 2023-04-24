في اتصال هاتفي بالصحفيين المحررين.. المخلافي يؤكد صوت المقاومة سيبقى هو الأقوى ولأعلى

الإثنين 24 إبريل-نيسان 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أكد رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي "إن صوت المقاومة سيبقى هو الأعلى والأقوى حتى استعادة مؤسسات الدولة، ودحر الانقلاب في كل محافظات الجمهورية اليمنية" .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للشيخ المخلافي بالصحفيين المحررين من معتقلات مليشيا الحوثي. و خلال الاتصال هنأ الصحفيين ( عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد)، بتحريرهم وبعيد الفطر المبارك وكل زملائهم أحرار الوطن، مشيداً بنضالهم وصمودهم خلف القضبان لأكثر من ثمان سنوات. من جهتهم تحدث الصحفيون عن ظروف اختطافهم ومعاناتهم طوال السنوات الماضية، وما يتعرض له المعتقلين في سجون الانقلابيين من التعذيب النفسي والجسدي وصنوف التنكيل".

وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المقاومة وجهودهم، متعهدين بالاستمرار في طريق النضال ومقاومة المشروع الحوثي الطائفي حتى تطهير كل شبر في الوطن من رجس المليشيا.

ووجه الشيخ حمود المخلافي بتكريم الصحفيين الأربعة المحررين بدرع المقاومة الشعبية تعبيراً وتقديراً لصمودهم وثباتهم ونضالهم في معتقلات المليشيا.