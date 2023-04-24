الداخلية تعلن ضبط 8 جنود من قوات "دفاع شبوة" متهمين بمقل الشيخ عبدالله الباني في شبوة الحوثي يلمح إلى التصعيد ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.. هل انقلبت المليشيات على مساعي السلام؟ في اتصال هاتفي بالصحفيين المحررين.. المخلافي يؤكد صوت المقاومة سيبقى هو الأقوى ولأعلى بعد خروجه من سجون المليشيا الحوثية.. رجل الاعمال حسن الكبوس يوجه دعوة لكل رجال الأعمال في اليمن الاتحاد الأوروبي يعلن عن فرض عقوبات مفاجئة و جديدة على 25 شخصا و8 منظمات في سوريا إنشقاقات قد تعصف ب قوات الدعم السريع وأول قيادي بارز ينضم للجيش السوداني.. ويدعو لحقن الدماء رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي وكيل محافطة مارب الكشف عن حجم التدفقات المالية الضخمة القادمة لمصر من دول الخليج مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة يسير قافلة عيدية للمرابطين في جبهتي رغوان والبلق قيادات حزب الاصلاح بمحافظة المهرة تنفذ زيارات عيدية لقيادات سياسية وشخصيات اجتماعية
أكد رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي "إن صوت المقاومة سيبقى هو الأعلى والأقوى حتى استعادة مؤسسات الدولة، ودحر الانقلاب في كل محافظات الجمهورية اليمنية" .
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للشيخ المخلافي بالصحفيين المحررين من معتقلات مليشيا الحوثي. و خلال الاتصال هنأ الصحفيين ( عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد)، بتحريرهم وبعيد الفطر المبارك وكل زملائهم أحرار الوطن، مشيداً بنضالهم وصمودهم خلف القضبان لأكثر من ثمان سنوات. من جهتهم تحدث الصحفيون عن ظروف اختطافهم ومعاناتهم طوال السنوات الماضية، وما يتعرض له المعتقلين في سجون الانقلابيين من التعذيب النفسي والجسدي وصنوف التنكيل".
وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المقاومة وجهودهم، متعهدين بالاستمرار في طريق النضال ومقاومة المشروع الحوثي الطائفي حتى تطهير كل شبر في الوطن من رجس المليشيا.
ووجه الشيخ حمود المخلافي بتكريم الصحفيين الأربعة المحررين بدرع المقاومة الشعبية تعبيراً وتقديراً لصمودهم وثباتهم ونضالهم في معتقلات المليشيا.