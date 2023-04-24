بعد خروجه من سجون المليشيا الحوثية.. رجل الاعمال حسن الكبوس يوجه دعوة لكل رجال الأعمال في اليمن

الإثنين 24 إبريل-نيسان 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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وجه رجل الأعمال حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، رجال الأعمال إلى التآزر ضد كل المؤامرات التي تستهدف وحدة صف التجار والنشاط الاقتصادي في اليمن.

وأهاب رجل الاعمال حسن الكبوس "بجميع رجال الأعمال التآزر ضد كل المؤامرات التي تستهدف وحدة صف التجار والنشاط الاقتصادي في بلادنا".

جاء ذلك في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك بمناسبة عيد الفطر، عقب خروجه من سجن سلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء والذي دخله على خلفية حادثة التدافع الذي شهدتها مدرسة في صنعاء اتخذها التاجر مركزاً لتوزيع مساعدات يقدمها إلى المحتاجين.

وقال الكبوس في بيانه: "في هذا المناسبة العظيمة، تعتصر قلوبنا ألما على فراق إخواننا الذين فقدناهم في حادثة التدافع الأليمة، وندعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونؤكد تضامننا الشديد مع أسر الشهداء وجميع المصابين، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

وأكد البيان "على أهمية التضامن والوحدة في بناء مجتمعنا وتطوره، ونحث جميع أفراد المجتمع على التعاون والتكاتف لتجاوز الصعوبات والمحن".

وشد التاجر الكبوس "على جميع الأخوة الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الحرص على الصدق والشفافية في نقل الأحداث والأخبار هو واجب أخلاقي ومسؤولية إنسانية، ويجب على الجميع تجنب نشر الشائعات والأخبار غير المؤكدة، والتأكد من المصادر الموثوقة قبل نشر أي معلومة".

وأكد في ختام البيان على عدم امتلاكه "أي حسابات أخرى على منصات التواصل الاجتماعي بخلاف هذا الحساب (على فيسبوك)، وأن أي حسابات أخرى تحمل اسمي أو صفتي ليست لي ولا تمثلني، وأن المحتوى الذي يتم نشره عبر تلك الحسابات لا يمثل رأيي أو رأي أي شخص من مجموعة الكبوس، وأن كل ما تم نشره وتداوله عبر تلك الحسابات هو كلام غير صحيح ولم يصدر منًا".

وشهدت صنعاء ليلة عيد الفطر قبل يومين، تدافع المئات من الأشخاص في أبواب مدرسة معين بمنطقة باب اليمن، ممن كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات من مجموعة الكبوس، في حادثة أودت بحياة نحو ثمانين شخصاً وإصابة العشرات.