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الاتحاد الأوروبي يعلن عن فرض عقوبات مفاجئة و جديدة على 25 شخصا و8 منظمات في سوريا

الإثنين 24 إبريل-نيسان 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فرض عقوبات على 25 شخصا و 8 منظمات في سوريا بتهمة تورطهم في "تهريب المخدرات".

جاء ذلك في بيان تم توزيعه لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث جاء في الوثيقة

أن "مجلس الاتحاد الأوروبي قام اليوم بفرض عقوبات على 25 فردا و8 منظمات في إطار الإجراءات التقييدية ذات الصلة بالوضع في سوريا،

ومعظم المتهمين هم أفراد أو منظمات متورطة في إنتاج وتجارة المخدرات، ولا سيما الكبتاغون

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