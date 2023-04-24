الاتحاد الأوروبي يعلن عن فرض عقوبات مفاجئة و جديدة على 25 شخصا و8 منظمات في سوريا

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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فرض عقوبات على 25 شخصا و 8 منظمات في سوريا بتهمة تورطهم في "تهريب المخدرات".
جاء ذلك في بيان تم توزيعه لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث جاء في الوثيقة
أن "مجلس الاتحاد الأوروبي قام اليوم بفرض عقوبات على 25 فردا و8 منظمات في إطار الإجراءات التقييدية ذات الصلة بالوضع في سوريا،
ومعظم المتهمين هم أفراد أو منظمات متورطة في إنتاج وتجارة المخدرات، ولا سيما الكبتاغون