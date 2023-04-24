رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي وكيل محافطة مارب

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اجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا بوكيل محافظة مارب عبدربه مفتاح عزاه فيه وكافة افراد اسرته بوفاه والده الشيخ علي عبدالله مفتاح، ووالدته، وشقيقه احمد مفتاح الذين وافاهم الاجل بحادث مروري مؤسف بينما كانوا في طريق عودتهم من اداء مناسك العمرة.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس لآل مفتاح عن بالغ حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الاليم، سائلا الله ان يتغمد الراحلين الابرار بواسع رحمته وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.