مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة يسير قافلة عيدية للمرابطين في جبهتي رغوان والبلق

الإثنين 24 إبريل-نيسان 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 640

سير مجلس التعبئة والإسناد الشعبي اليوم بأمانة العاصمة قافلة عيدية بمناسبة عيد الفطر المبارك لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من جبهات القتال بمحافظة مأرب.

وفي القافلة التي احتوت على عيدية وجعالة العيد ومبالغ مالية للمرابطين في جيهتي رغوان والبلق، قال وكيل أمانة العاصمة أمين عام المجلس عبدالمجيد الجرف إن هذه القافلة العيدية تضامناً مع الجيش الوطني المرابط في السهول والجبال والوديان، موضحا أن هذه الامدادات لا تساوي شيئا أمام ما يقدمه الأبطال في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

من جانبه أشار رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التعبئة والاستاد الشعبي العقيد احمد يحي الاشول، خلال تسليم القافلة للأبطال إن أحرار أمانة العاصمة وكل الشرفاء عازمون على استمرار الدعم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات حتى انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي، مؤكداً استمرار الدعم الشعبي للأبطال سواء في المناسبات أو غيرها.

بدوره أشاد قائد اللواء 314 مدرع العميد الركن محمد يحيى الشرفي بالدعم الذي يقدمه مجلس التعبئة والإسناد بأمانة العاصمة ونضالهم المستمر إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة في معركة استعادة الدولة والذي يمثل أهم عوامل الصمود في وجه مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن قيادة الجيش لن تتوقف قبل أن يعود أبناء العاصمة الى بيوتهم وكل أبناء اليمن الأحرار الى مدنهم وقراهم وبيوتهم رافعي الرؤوس.

وتأتي هذه القافلة العيدية ضمن سلسلة وأنشطة مجلس التعبئة والإسناد بأمانة العاصمة واسهام المجلسخ لإدخال البهجة والسرور لأبطال الجيش الوطني و المقاومة الشعبية الباسلة.