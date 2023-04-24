قيادات حزب الاصلاح بمحافظة المهرة تنفذ زيارات عيدية لقيادات سياسية وشخصيات اجتماعية

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نفذت قيادة التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة، عدد من الزيارات العيدية ضمن أنشطة المكتب التنفيذي لعيد الفطر المبارك.
فقد قامت قيادة اصلاح المهرة بزيارة رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور محمد كلشات، تبادلت فيها قيادة الإصلاح مع رئيس جامعة المهرة التهاني بالعيد، ومباركين الخطوات التي تمت لبدء العمل في الجامعة بداية العام الدراسي القادم.
كما زارت قيادة المكتب التنفيذي لإصلاح المهرة وكيل أول المحافظة العميد مختار محمد سعيد الجعفري، مهنئين بعيد الفطر المبارك، ومؤكدين وقوف قيادات وأعضاء وأنصار الاصلاح بالمهرة الى جانب السلطة فيما يعزز الامن والاستقرار في المهرة. فيما زارت قيادة الإصلاح السلطان عبدالله بن عيسى بن عفرير رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى في مقر اقامته بالغيضة،.
وتبادلت قيادة الإصلاح مع السلطان بن عفرير التهاني بالعيد السعيد، والتأكيد على التواصل المستمر لكل ما يحفظ وحدة الصف المهري. وزارات قيادة الإصلاح القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني عضو اللجنة المركزية، سكرتير ثان منظمة الحزب، محمد سالم كده،.
وتم خلال الزيارة تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك والتأكيد على استمرار اللقاءات والتواصل لما يعزز العمل المشترك بين الأحزاب في المهرة. فيما قامت قيادة التجمع اليمني للإصلاح في مديريات المهرة بزيارات مماثلة لقيادات السلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية فيها.