اليمن يعلن استكمال الترتيبات لبدء نقل عدد من ابناء الجالية اليمنية من مناطق النزاع في السودان

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أعلنت وزارة الخارجية الأحد، استكمال الترتيبات لبدء نقل عدد من ابناء الجالية اليمنية من مدينة الخرطوم السودانية إلى ولاية بورتسودان، قبل اجلاءهم واعادتهم إلى البلاد.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن بيان لوزارة الخارجية قوله إن عدد من قاموا بتسجيل اسماءهم على الرابط الإلكتروني المخصص لحصر الحالات بلغ 1350 مواطناً ومواطنة، مشيرا إلى وصول عدد من الطلاب والأسر بالفعل إلى ولاية بورسودان.
وأكد البيان إصابة مواطن يمني، ناتجة عن تحطم زجاج نوافذ المبنى المتواجد فيه، مضيفا أن الجهود قد نجحت في إخراج عدد 45 طالباً من سكن المعالي بمنطقة شمبات في العاصمة الخرطوم، بعد تلقي نداء استغاثة منهم، وقد توجهوا إلى مدينة بورتسودان باستثناء سبعة منهم الى مدينة بحري.