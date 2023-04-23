وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يناقش تقارير الانجاز مع رؤوساء لجان العمرة للموسم الحالي

الأحد 23 إبريل-نيسان 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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ترأس الدكتور مختار بن الخضر الرباش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، صباح اليوم، بمكة المكرمة، اجتماعًا باللجان العاملة في العمرة للموسم الحالي ١٤٤٤هجرية.

وفي اللقاء، اطلع الدكتور مختار الرباش على تقارير الإنجاز لكل لجنة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلت من كل اللجان الميدانية، منذ اليوم الأول لتدشين موسم العمرة في غرة شهر محرم ١٤٤٤هجرية.

كما وقف الاجتماع على الإيجابيات وأبرز الملاحظات التي رافقت عملية تفويج المعتمرين، في مساكن مكة المكرمة والمدينة المنورة، الفنية منها والمعلوماتية، والملاحظات الخاصة بقدرة منفذ الوديعة البري الاستيعابية، والذي يعد الوحيد الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية.

واستعرض رؤوساء اللجان سير عملهم الميداني لاسيما دورهم في إطار غرفة العمليات المشتركة التي تشكلت مع الهيئة العامة للنقل البري، وميناء منفذ الوديعة البري.

وأوصى الاجتماع على تكثيف ومضاعفة الجهود في عملية الترتيب والتنظيم الدقيق لعودة ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك العمرة وزيارتهم للمسجد النبوي الشريف بسهولة ويسر.