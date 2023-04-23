وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يناقش تقارير الانجاز مع رؤوساء لجان العمرة للموسم الحالي وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يناقش تقارير الانجاز مع رؤوساء لجان العمرة للموسم الحالي اجازة خاصة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وعيدروس يودع العليمي الخارجية اليمنية تكشف أخر الترتيبات لنقل اليمنيين من السوادن واعادتهم إلى أرض الوطن رئيس هيئة الأركان يعقد اجتماعاً برؤساء هيئات وزارة الدفاع بمحافظة مأرب وفاة القيادي في مؤتمر مأرب "أحمد علي مفتاح" ووالده ووالدته بحادث مروري بعد أداءهم مناسك العمرة وأسرة "مأرب برس" تعزي السعودية تتفوق.. تعرف على نسب التأييد والرفض للقيادتين السعودية والإيرانية في 13 دولة بينها اليمن جديد الانتهاكات الحوثية في إب.. المليشيات تستخدم القوة لفرض أفكارها الطائفية مناشدة عاجلة لمجلس القيادة لسرعة إجلاء المواطنين اليمنيين من السودان بمناسبة عيد الفطر… مقاومة الجوف تؤكد على مواصلة السير في حمل القضية الوطنية
ترأس الدكتور مختار بن الخضر الرباش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، صباح اليوم، بمكة المكرمة، اجتماعًا باللجان العاملة في العمرة للموسم الحالي ١٤٤٤هجرية.
وفي اللقاء، اطلع الدكتور مختار الرباش على تقارير الإنجاز لكل لجنة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلت من كل اللجان الميدانية، منذ اليوم الأول لتدشين موسم العمرة في غرة شهر محرم ١٤٤٤هجرية.
كما وقف الاجتماع على الإيجابيات وأبرز الملاحظات التي رافقت عملية تفويج المعتمرين، في مساكن مكة المكرمة والمدينة المنورة، الفنية منها والمعلوماتية، والملاحظات الخاصة بقدرة منفذ الوديعة البري الاستيعابية، والذي يعد الوحيد الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية.
واستعرض رؤوساء اللجان سير عملهم الميداني لاسيما دورهم في إطار غرفة العمليات المشتركة التي تشكلت مع الهيئة العامة للنقل البري، وميناء منفذ الوديعة البري.
وأوصى الاجتماع على تكثيف ومضاعفة الجهود في عملية الترتيب والتنظيم الدقيق لعودة ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك العمرة وزيارتهم للمسجد النبوي الشريف بسهولة ويسر.