اجازة خاصة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وعيدروس يودع العليمي

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اعلن مكتب رئاسة الجمهورية، ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، غادر العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد، في اجازة خاصة تستغرق بضعة ايام.
وكان في وداع الرئيس بمطار عدن الدولي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، وعدد من المسؤولين