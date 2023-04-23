الخارجية اليمنية  تكشف أخر الترتيبات  لنقل اليمنيين من السوادن واعادتهم إلى أرض الوطن

الأحد 23 إبريل-نيسان 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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اكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، استكمال الترتيبات اللازمة لنقل عدد من ابناء الجالية اليمنية من مدينة الخرطوم السودانية، إلى ولاية بورتسودان استعداداً لاجلاءهم واعادتهم إلى أرض الوطن.

واوضحت الوزارة في بيان تلقى موقع مارب برس نسخة منه، بان عدد من قاموا بتسجيل اسماءهم على الرابط الإلكتروني المخصص لحصر الحالات بلغ 1350 مواطناً ومواطنة..

مشيرة الى وصول عدد من الطلاب والأسر بالفعل إلى ولاية بورتسودان. واشار البيان، الى عدم وجود أي إصابات في اوساط الجالية اليمنية بإستثناء حالة إصابة واحدة لمواطن يمني، ناتجة عن تحطم زجاج نوافذ المبنى المتواجد فيه..

لافتاً إلى أن الجهود قد نجحت في إخراج عدد 45 طالباً من سكن المعالي بمنطقة شمبات في العاصمة الخرطوم، بعد تلقي نداء استغاثة منهم، وقد توجهوا إلى مدينة بورتسودان باستثناء سبعة منهم الى مدينة بحري.

واهابت الوزارة، بابناء الجالية اليمنية في السودان إلى أهمية اتباع تعليمات اللجنة المشكلة وعدم التواجد في الأماكن التي تشهد اشتباكات، و استكمال البيانات الخاصة بعملية الحصر بصورة عاجلة..معبرة عن شكرها للدول التي أبدت استعدادها لتسهيل عملية الاجلاء وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.