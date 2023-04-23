رئيس هيئة الأركان يعقد اجتماعاً برؤساء هيئات وزارة الدفاع بمحافظة مأرب

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عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، اجتماعًا بعدد من رؤساء هيئات وزارة الدفاع ونواب رؤساء الهيئات، لمناقشة سير العمل في الهيئات
والدوائر التابعة لها وسبل تعزيز الأداء خلال الفترة القادمة، بحضور المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري. وناقش الاجتماع عدد من الأمور المتعلقة بالجوانب اللوجستية والتدريبية والإدارية، وجرى اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات بشأنها.
وشدد رئيس الأركان على أهمية تفعيل مبدأ الضبط والربط، ورفع مستوى الأداء على مختلف الصعد، ومعالجة الإشكالات أولا بأول. ونقل رئيس هيئة الأركان، إلى الحاضرين تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك..
مشيداً بأداء هيئات وزارة الدفاع والدوائر التابعة لها خلال شهر رمشان المبارك وخلال الأيام الأولى لعيد الفطر.