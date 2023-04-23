الأحد 23 إبريل-نيسان 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توفي قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب (شرق اليمن)، رفقة والده ووالدته، وأصيب آخرون من أفراد أسرته، في حادث سير وهم في طريق عودتهم الى اليمن، بعد أدائهم منااسك العمرة.

وبحسب مصادر مقربة، فإن رئيس دائرة الشباب بالمؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، أحمد علي عبدالله مفتاح، توفي هو ووالده ووالدته في حادث مروري في السعودية، بعد أداء مناسك العمرة.

ونعى حزب المؤتمر الشعبي العام في بيان نشره نائب رئيس الحزب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، نعى الفقيد "مفتاح" ووصف وفاته بـ "الخسارة".

وقال في بيان النعي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة القيادي البارز مدير دائرة الشباب في فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، أحمد علي عبدالله مفتاح، ووالده القدير الشيخ علي عبدالله مفتاح ووالدته الفاضلة، في حادث مؤلم، أثناء التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد رحلة طويلة مع الوطن، وحياة حافلة بالعطاء".

وأضاف: "قيادة المؤتمر الشعبي العام وهي تعلن فقدان أحد كوادرها الشبابية المناضلة من الذين قضوا جل حياتهم دفاعًا عن الوطن، وطن سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم، تعزي وكيل محافظة مأرب الشيخ عبدربه علي مفتاح في وفاة شقيقه ووالده ووالدته بهذا المصاب الجلل، متمنين الشفاء العاجل لمن أصيبوا في الحادث، والعمر المديد".

وأكد البيان أنه بفقدان "مفتاح" "خسر المؤتمر الشعبي العام، وجيل الشباب منه على وجه الخصوص قائدًا صلبًا، واعدًا محبًا لوطنه وشعبه، مفعمًا بالحيوية، وحب الناس وخدمتهم".

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة تحرير "مأرب برس"، عنهم رئيس التحرير، الاستاذ محمد الصالحي، بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وقبيلته، ومحافظة مأرب كآفة التي فقدت واحد من أبرز قياداتها الشابة الكفؤة والنزيهة.