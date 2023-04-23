جديد الانتهاكات الحوثية في إب.. المليشيات تستخدم القوة لفرض أفكارها الطائفية

الأحد 23 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أدانت منظمة حقوقية سلوك مليشيا الحوثي في استخدام القوة لفرض أفكارها الطائفية على المجتمع.

وقالت منظمة رصد للحقوق والحريات، في بيان، إنها تلقت شكاوى من اقتحام مدير مكتب الإرشاد لدى مليشيا الحوثي في إب، أحمد العصري، مسجد التوحيد في منطقة المعاين.

وأشارت إلى أن المسجد يضم مدرسة لتحفيظ القرآن ويسكن بداخله أربعمائة طالب، وقام القيادي الحوثي بالسطو على وظيفة الخطيب وألقى خطبة العيد التي لاقت رفضا مجتمعيا بانسحاب المصلين من المسجد.

وأعربت المنظمة الحقوقية عن خشيتها من أن تطال الطلاب انتهاكات المليشيا في ذلك الاختطاف، ونهب الممتلكات والمواد الغذائية.

داعية مليشيا الحوثي إلى وقف كافة أشكال الاعتداء والانتهاك ضد دور العبادة والقائمين عليها.

هذا وذكرت مصادر محلية إن جماعة الحوثي اتهموا إمام المسجد بتحشيد وتعبئة أكثر من 400 طالب من دارسي القرآن في المركز ليتمرستبداله بالقيادي في جماعتهم ” أحمد العصري”.

وتنتهج المليشيا طرق ووسائل عدة لنشر أفكارها الطائفية والمذهبية بين السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتركيز جهودها على فئة الأطفال بشكل كبير؛ لتفخيخ عقولهم بأفكار القتل والموت، وتهيئتهم لمحارقها؛ كونهم مقاتلين عقائديين وفقاً لتوجهها الإرهابي.