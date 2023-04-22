مناشدة عاجلة لمجلس القيادة لسرعة إجلاء المواطنين اليمنيين من السودان

السبت 22 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان، السبت، مناشدة عاجلة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، للقيام بواجبها والتحرك بشكل جاد وفاعل لإجلاء الطلاب اليمنيين والأسر المتضررة، من الاشتباكات الدائرة في الخرطوم.

وقال القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام في السودان "حبيب الحداد" أن "الاشتباكات ما زالت مستمرة في مختلف مناطق العاصمة الخرطوم التي يتواجد فيها اليمنيين، وما زال مئات الطلاب والأسر اليمنية في مناطق الاشتباكات، لدرجة عدم مقدرة البعض إخلاء مساكنهم ونقلهم إلى مناطق أخف ضرراً لا سيما وقد دوهمت بعض الشقق وطُلب إخلائها".

وأوضح "الحداد" أن بعض الدول "بدأت بإجلاء رعايها إلى خارج السودان ويجيب انتهاز هذه الفرصة لترتيب عملية الإجلاء"، مطالبا الجهات الرسمية بسرعة التحرك لتقديم يد العون والإغاثة المستعجلة ليتم إجلاء كافة الطلاب اليمنيين مع أسرهم"