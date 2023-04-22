بمناسبة عيد الفطر… مقاومة الجوف تؤكد على مواصلة السير في حمل القضية الوطنية

السبت 22 إبريل-نيسان 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 2043

اقامت غرفة مقاومة الجوف الشعبية اليوم السبت لقاء معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك كافة محاور المقاومة اكدت فيه مواصلة درب النضال والمقاومة وحمل القضية الوطنية.

وهنئ رئيس غرقة مقاومة الجوف الشيخ محمد الغانمي في كلمته ابطال المقاومة بعيد الفطر واستعرض الدور البطولي لقيادات وافراد المقاومة في كل المحاور في مواجهة المليشيا الحوثية وماشكلته من صخرة صلبة تحطمت عليها اوهام الكهنوت

واكد مواصلة المقاومة في نضالها وتضحياتها في الجبهات.. واشار ان المليشيا الحوثية لاتؤمن بالسلام وطالب مجلس القيادة بتحرير الجوف وان المقاومة على استعداد بذلك الى جانب ابطال الجيش.

من جانبه حيا الشيخ سنان العراقي نائب رئيس الغرفة المركزية لمقاومة مأرب والجوف ابطال المقاومة وهنئهم بعيد الفطر المبارك

وقال جئنا من قبل قيادة المقاومة بمارب والجوف لنعايد على ابطال المقاومة بالجوف السباقة في مواجهة المليشيا ونشد على مواصلة السير في درب المقاومة حتى تحرير الجوف والوطن عامة وهنأ الشيخ العراقي بهذه المناسبة القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي مشيدا بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الوقوف معا اليمنيين.

وفي كلمة الضيوف قال الدكتور عبدالحميد عامر رئيس المركز القومي للدراسات الاستراتيجية ان من المهم في هذه اللقاء ان نعيد التذكير بقضيتنا الوطنية وادراكها وماقامت به المقاومة من دور في لحظة فارقة انبرت فيها لمواجهة الانقلاب واكد اهمية تعزيز المقاومة كثقافة وابراز عظمة تضحياتها ونضالها وقد دفعت الثمن في اليمن عامة والجوف خاصة.

واشار في كلمته الى ما احدثته العصابة الحوثية من دمار للوطن والحقت الضرر حتى وصل كل مواطن وهذا دافعا قويا في مواصلة المقاومة لتحمل القضية الوطنية حتى استعادة اليمنيين لدولتهم وانهاء احلام عودة الامامة.