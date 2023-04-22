رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطالب بضبط جناة اغتيال الباني لينالوا العقاب الرادع

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اجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير، الذي اطلع فخامته على الاوضاع في المحافظة، والمعلومات الاولية بشأن مقتل مدير مكتب الصحة في مديرية بيحان عبدالله الباني. واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال المكالمة عن خالص تعازيه لعائلة الفقيد الباني، وشدد على دور السلطة المحلية في متابعة القضية والكشف عن ملابساتها، وضبط الجناة واحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا العقاب الرادع بموجب القانون. وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السلطة المحلية، والاجهزة التابعة لها على مواصلة جهودها الحثيثة من اجل وحدة الصف، واستتباب الامن والاستقرار، وتحسين الخدمات العامة، وتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات وبما يلبي تطلعات ابناء محافظة شبوة، ودورهم الوطني المشهود في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.