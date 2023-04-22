توجيهات رئاسية لمحافظ شبوة بخصوص مقتل الشيخ عبدالله الباني

السبت 22 إبريل-نيسان 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة عوض محمد ابن الوزير، والذي استمع منه لشرح حول الملابسات الاولية في جريمة اغتيال مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية بيحان الشيخ عبدالله الباني بعد ادائه لخطبة وصلاة عيد الفطر المبارك.

وشدد الدكتور العليمي خلال الاتصال، على ضرورة قيام الاجهزة الأمنية بضبط مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة بشكل فوري وعاجل كون هذه الجريمة تشكل سابقة في دمويتها باستهدافها لواحد من الشخصيات التي لها حضور في المجتمع.

.مشيراً الى ان ارتكاب هذه الجريمة وفي يوم عيد الفطر وعلى مرأى ومسمع من جموع المصلين يمثل تعدياً صارخاً على النفس البشرية ..موكداً حرص القيادة السياسية على ضرورة التعامل الحازم مع هذه الجريمة واتخاذ كافة الاجراءت الكفيلة بردع مرتكبيها ومن حرض وساهم.