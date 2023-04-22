الحوثي يقلل من قيمة الحوار مع السعودية والمشاط يهدد بتصعيد عسكري

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قللت مليشيا الحوثي من قيمة المفاوضات التي تخوضها مع السعودية بوساطة عمانية ما لم تشرع الرياض في خطوات ملموسة على الصعيد الإنساني.
وقال القيادي في المليشيا، محمد الحوثي، إن أي تقدم إيجابي في النقاشات مع معسكر التحالف، مرهون بتحول ذلك لخطوات عملانية، حد تعبيره.
وأضاف أن لا عبرة بالمحادثات والنقاشات مالم تشرع السعودية في خطوات ملموسة على الصعيد الإنساني كأولوية بالنسبة لجماعته.
وفي وقت سابق، هددت مليشيا الحوثي باتخاذ خطوات عسكرية وصفتها بالحاسمة في حال فشلت مساعي السلام.
وهدد القيادي في المليشيا رئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي المشاط، بعودة التصعيد إذا ما قررت السعودية استئناف المواجهات العسكرية.
لكنه قال إن النقاشات مع الوفدين السعودي والعُماني الأخيرة كانت إيجابية حول العديد من النقاط.
إلى ذلك، اتهمت مليشيا الحوثي الجيش السعودي بقصف مناطق سكنية حدودية بمحافظة صعدة في أول أيام عيد الفطر.
وقالت المليشيا في وسائلها الإعلامية إن الجيش السعودي قصف بعشرات القذائف مناطق متفرقة في مديرية شدا خلال الساعات الماضية.
وأفادت بأن القصف أودى بحياة مواطنين اثنين وإصابة أربعة آخرين، دون ذكر تفاصيل أخرى.
ولم يصدر عن الجيش السعودي أو التحالف بقيادة الرياض أي رد أو تعليق بشأن مزاعم الحوثيين.