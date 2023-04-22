هكذا احتفل السعوديون بعيد الفطر منذ 90 عاما بحضور الملك المؤسس مارب : رئيس هيئة العمليات يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهيد علي عبدالمغني رئيس الأركان يعلن جاهزية القوات المسلحة، لحسم المعركة والقضاء على جماعة الحوثي الإرهابية الدول التى تبدأ العيد غدا وانقسام في دولة عربية شبوة.. اصابع الإتهام تشير الى تورط مليشيات الانتقالي في اغتيال خطيب صلاة العيد اجتمع الشاعر المُطاع والفنان الآنسي ولم يكن في علمهم أن غدا هو أول أيام عيد الفطر.. قصة اغنية ''آنستنا يا عيد'' اللواء العرادة: استمرار الدعم الإيراني للمليشيات يعد خرقا واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وندعو إلى موقف حازم وموحد فرق الانقاذ في مكه المكرمه تنجح في انقاذ حياة احد المعتمرين أردوغان يفتتح مشروع عملاق ويصفه بأنه خطوة تاريخية اتحاد طلاب اليمن في السودان ينفي اقتحام مقره في الخرطوم ويطالب الحكومة بسرعة إجلاء الطلاب من أماكن الاشتباكات
تداولت وسائل إعلام سعودية صورة تاريخية نادرة عمرها 88 عاما، للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، توثق خروجه برفقة حشود لأداء صلاة عيد الفطر.
ويظهر في الصورة التي نشرها الحساب الذي يستعرض جوانب من سيرة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود على "تويتر"، تفاصيل تحمل في طياتها "طبيعة تلك الفترة وما تميز به الملك المؤسس من حضور واضح"، بحسب ما قالت صحيفة "سبق".
وكتب الحساب: "عام 1354هـ/ 1935م الملك عبدالعزيز في طريقه لأداء صلاة عيد الفطر المبارك".
وفي مجموعة ثانية من الصور ظهر الملك المؤسس برفقة أهالي منطقة الرياض يؤدون رقصة "العرضة" احتفالا بالعيد