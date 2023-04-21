مارب : رئيس هيئة العمليات يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهيد علي عبدالمغني رئيس الأركان يعلن جاهزية القوات المسلحة، لحسم المعركة والقضاء على جماعة الحوثي الإرهابية الدول التى تبدأ العيد غدا وانقسام في دولة عربية شبوة.. اصابع الإتهام تشير الى تورط مليشيات الانتقالي في اغتيال خطيب صلاة العيد اجتمع الشاعر المُطاع والفنان الآنسي ولم يكن في علمهم أن غدا هو أول أيام عيد الفطر.. قصة اغنية ''آنستنا يا عيد'' اللواء العرادة: استمرار الدعم الإيراني للمليشيات يعد خرقا واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وندعو إلى موقف حازم وموحد فرق الانقاذ في مكه المكرمه تنجح في انقاذ حياة احد المعتمرين أردوغان يفتتح مشروع عملاق ويصفه بأنه خطوة تاريخية اتحاد طلاب اليمن في السودان ينفي اقتحام مقره في الخرطوم ويطالب الحكومة بسرعة إجلاء الطلاب من أماكن الاشتباكات احتفاء بتكريم الأسرى والمختطفين المحررين بمدينة مأرب
وضع رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهيد علي عبدالمغني، أحد أبرز قيادة ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، التي أطاحت بحكم الإمامة الكهنوتي البائد. وقال رئيس هيئة العمليات إنه وبتكليف من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وبمناسبة عيد الفطر المبارك تم اليوم وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد القائد علي عبدالمغني.. مترحماً على أرواح شهداء الوطن في كل مراحل التحرر الوطني. وأكد أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وأحرار اليمن يمضون اليوم على خطى الثوار الأوائل لمواجهة الموجة الإرتدادية من نظام الإمامة الكهنوتي.. مؤكداً أن اليمنيين اليوم يخوضون أقدس وأشرف معركة وطنية على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية بدءً مارب والجوف وصولاً إلى أبين ولحج وتعز وعدن والساحل الغربي. وحيا اللواء الأشول، ضباط وأفراد القوات المسلحة وكل المكونات العسكرية والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين حملوا بنادقهم وانخرطوا في المعركة الوطنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ليعيش الشعب اليمني حرًا أبياً في ظل النظام الجمهوري ووفق مبادئ الحرية والمواطنة المتساوية. رافق رئيس هيئة العلميات خلال الزيارة، عدد من مدراء الدوائر بوزارة الدفاع.