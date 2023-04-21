مارب : رئيس هيئة العمليات يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهيد علي عبدالمغني

الجمعة 21 إبريل-نيسان 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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وضع رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهيد علي عبدالمغني، أحد أبرز قيادة ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، التي أطاحت بحكم الإمامة الكهنوتي البائد. وقال رئيس هيئة العمليات إنه وبتكليف من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وبمناسبة عيد الفطر المبارك تم اليوم وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد القائد علي عبدالمغني.. مترحماً على أرواح شهداء الوطن في كل مراحل التحرر الوطني. وأكد أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وأحرار اليمن يمضون اليوم على خطى الثوار الأوائل لمواجهة الموجة الإرتدادية من نظام الإمامة الكهنوتي.. مؤكداً أن اليمنيين اليوم يخوضون أقدس وأشرف معركة وطنية على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية بدءً مارب والجوف وصولاً إلى أبين ولحج وتعز وعدن والساحل الغربي. وحيا اللواء الأشول، ضباط وأفراد القوات المسلحة وكل المكونات العسكرية والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين حملوا بنادقهم وانخرطوا في المعركة الوطنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ليعيش الشعب اليمني حرًا أبياً في ظل النظام الجمهوري ووفق مبادئ الحرية والمواطنة المتساوية. رافق رئيس هيئة العلميات خلال الزيارة، عدد من مدراء الدوائر بوزارة الدفاع.