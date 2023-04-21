رئيس الأركان يعلن جاهزية القوات المسلحة، لحسم المعركة والقضاء على جماعة الحوثي الإرهابية

الجمعة 21 إبريل-نيسان 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أدى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق ركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، صلاة العيد مع المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري ورؤساء هيئات وزارة الدفاع ومدراء الدوائر وعدد من قادة الألوية والوحدات العسكرية بمحافظة مارب.

وعقب خطبتي صلاة العيد، ألقى رئيس الأركان كلمة نقل خلالها إلى الحاضرين تهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك. وجدد رئيس الأركان، العهد للقيادة السياسية بالمضي قدمًا لأداء الواجبات الدستورية، وحماية الجمهورية ومكتسباتها، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن..

مشيداً بصمود أبطال الجيش في مختلف الجبهات، مثمنًا تضحياتهم الجسيمة في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً. وثمن الفريق بن عزيز، دور الأشقاء التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في دعم الشرعية والقوات المسلحة ومساعيها لتحقيق السلام. وأكد رئيس الأركان جاهزية أبطال القوات المسلحة، لحسم المعركة والقضاء على تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية..

مؤكداً: نحن مع السلام ونمد أيدينا للسلام، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن إن استمرت جماعة الحوثي الإرهابية في غيها، سنفرضه بقوة السلاح وسنحتفل بالنصر في العاصمة صنعاء.

وعبر رئيس الأركان، عن أسفه وحزنه على ضحايا حادثة التدافع المؤلمة في العاصمة صنعاء، محملا تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية التي أمعنت في تجويع الناس، المسؤولية عن الواقعة الأليمة.

. وكان خطيب العيد قد تحدث عن مكانة عيد الفطر في الإسلام، لافتا إلى أهمية التكافل الاجتماعي..

متطرقًا إلى دور الجيش في مقارعة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، وتضحياته الكبيرة في سبيل الوطن، مؤكدًا أن الشعب اليمني يراهن على أبطال القوات المسلحة، في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الانتصار على المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.