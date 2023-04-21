الدول التى تبدأ العيد غدا وانقسام في دولة عربية شبوة.. اصابع الإتهام تشير الى تورط مليشيات الانتقالي في اغتيال خطيب صلاة العيد اجتمع الشاعر المُطاع والفنان الآنسي ولم يكن في علمهم أن غدا هو أول أيام عيد الفطر.. قصة اغنية ''آنستنا يا عيد'' اللواء العرادة: استمرار الدعم الإيراني للمليشيات يعد خرقا واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وندعو إلى موقف حازم وموحد فرق الانقاذ في مكه المكرمه تنجح في انقاذ حياة احد المعتمرين أردوغان يفتتح مشروع عملاق ويصفه بأنه خطوة تاريخية اتحاد طلاب اليمن في السودان ينفي اقتحام مقره في الخرطوم ويطالب الحكومة بسرعة إجلاء الطلاب من أماكن الاشتباكات احتفاء بتكريم الأسرى والمختطفين المحررين بمدينة مأرب حادثة التدافع.. الحوثي يتهم ''العدوان'' والشرعية تحدد من هم ''القتلة المجرمين'' الجمعة أول ايام عيد الفطر في اليمن والسعودية وغدا في سلطنة عمان 30 رمضان
أعلنت المملكة العربية السعودية واليمن وغالبية الدول العربية والإسلامية، الجمعة، أول أيام عيد الفطر 2023 وذلك بعد رصد رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس.
فيما أعلنت بعض الدول تعذر رؤية هلال شوال مساء الخميس ليكون بذلك يوم الجمعة هو متمم شهر رمضان ويوم السبت الـ22 من أبريل/ نيسان 2023 هو أول أيام عيد الفطر.
وحُدد السبت أول أيام عيد الفطر كل من سلطنة عُمان والمغرب وليبيا وانضمت لهذه الدول كذلك إيران.
وفي العراق أعلن مكتب علي السيستاني (المرجع الشيعي الأعلى في النجف) السبت أول أيام عيد الفطر أما ديوان الوقف السني في العراق فأعلن أن الجمعة هو أول أيام العيد.
وبدأ شهر رمضان المبارك الخميس 23 مارس في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.