الدول التى تبدأ العيد غدا وانقسام في دولة عربية

الجمعة 21 إبريل-نيسان 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 383

أعلنت المملكة العربية السعودية واليمن وغالبية الدول العربية والإسلامية، الجمعة، أول أيام عيد الفطر 2023 وذلك بعد رصد رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس.

فيما أعلنت بعض الدول تعذر رؤية هلال شوال مساء الخميس ليكون بذلك يوم الجمعة هو متمم شهر رمضان ويوم السبت الـ22 من أبريل/ نيسان 2023 هو أول أيام عيد الفطر.

وحُدد السبت أول أيام عيد الفطر كل من سلطنة عُمان والمغرب وليبيا وانضمت لهذه الدول كذلك إيران.

وفي العراق أعلن مكتب علي السيستاني (المرجع الشيعي الأعلى في النجف) السبت أول أيام عيد الفطر أما ديوان الوقف السني في العراق فأعلن أن الجمعة هو أول أيام العيد.

وبدأ شهر رمضان المبارك الخميس 23 مارس في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.