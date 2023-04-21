الدول التى تبدأ العيد غدا وانقسام في دولة عربية شبوة.. اصابع الإتهام تشير الى تورط مليشيات الانتقالي في اغتيال خطيب صلاة العيد اجتمع الشاعر المُطاع والفنان الآنسي ولم يكن في علمهم أن غدا هو أول أيام عيد الفطر.. قصة اغنية ''آنستنا يا عيد'' اللواء العرادة: استمرار الدعم الإيراني للمليشيات يعد خرقا واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وندعو إلى موقف حازم وموحد فرق الانقاذ في مكه المكرمه تنجح في انقاذ حياة احد المعتمرين أردوغان يفتتح مشروع عملاق ويصفه بأنه خطوة تاريخية اتحاد طلاب اليمن في السودان ينفي اقتحام مقره في الخرطوم ويطالب الحكومة بسرعة إجلاء الطلاب من أماكن الاشتباكات احتفاء بتكريم الأسرى والمختطفين المحررين بمدينة مأرب حادثة التدافع.. الحوثي يتهم ''العدوان'' والشرعية تحدد من هم ''القتلة المجرمين'' الجمعة أول ايام عيد الفطر في اليمن والسعودية وغدا في سلطنة عمان 30 رمضان
اغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان جنوب شرقي اليمن، الشيخ عبد الله الباني، عقب انتهائه من الخطبة.
وقال وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان في تغريدة: "تم اغتيال خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان بمحافظة شبوه الشيخ عبد الله الباني، وسط المصلين بعد أن أكمل خطبة العيد"، دون تفاصيل.
تقارير اعلامية، تحدثت عن تورط مليشيات دفاع شبوة والعمالقة بتصفية الشيخ عبدالله الباني بعد اداءه خطبة العيد في مصلى مدينة بيحان.
وقالت ان تصفية الباني مدير الصحة ومستشفى الدفيعة اتى بعد محاولة فرض العمالقة خطيب من قبلهم الا ان المواطنين رفضوا صعود خطيبهم وعلى اثر ذلك الرفض تم تصفية الشيخ الباني.
ويشغل الشيخ عبد الله الباني منصب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية بيحان، إلى جانب عضويته في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" (أكبر حزب إسلامي باليمن).
في السياق، قال شهود عيان في أحاديث منفصلة للأناضول، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشيخ الباني، فور انتهائه من خطبة العيد وسلامه على المصلين والدعاء لهم.
وأفاد الشهود بإطلاق عدة أعيرة نارية على الشيخ الباني حين هم بركوب سيارته، وأردوه قتيلا على الفور.
ولم تتبن أية جهة عملية الاغتيال كما لم يصدر أي بيان رسمي عن الحكومة .
وتخضع محافظة شبوة (جنوب شرق)، لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويعاني اليمن منذ نحو تسع سنوات من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات منذ 2014.