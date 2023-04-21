اللواء العرادة: استمرار الدعم الإيراني للمليشيات يعد خرقا واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وندعو إلى موقف حازم وموحد

الجمعة 21 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بان استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية وتزويدها بالأسلحة، يعد خرقا واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، ويمثّل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين .

ودعا اللواء العرادة خلال لقائه اليوم بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، من المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وموحد يسهم في إنجاح التهدئة والمساعي الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن.

وجدد اللواء العرادة التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة واستجابته لكل المبادرات وخيارات السلام المطروحة بما لا يتعارض مع المرجعيات الأساسية والقرارات الدولية ذات الصلة وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وأكد أن مليشيات الحوثي الإرهابية استمرت في التصعيد وقصف القرى والمدن واستهداف المدنيين وتعميق حدة الأزمة الإنسانية في بلادنا ومضاعفة معاناة اليمنيين، طالما استمرت طهران بتقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لها وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.