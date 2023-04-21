اللواء العرادة: استمرار الدعم الإيراني للمليشيات يعد خرقا واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وندعو إلى موقف حازم وموحد فرق الانقاذ في مكه المكرمه تنجح في انقاذ حياة احد المعتمرين أردوغان يفتتح مشروع عملاق ويصفه بأنه خطوة تاريخية اتحاد طلاب اليمن في السودان ينفي اقتحام مقره في الخرطوم ويطالب الحكومة بسرعة إجلاء الطلاب من أماكن الاشتباكات احتفاء بتكريم الأسرى والمختطفين المحررين بمدينة مأرب حادثة التدافع.. الحوثي يتهم ''العدوان'' والشرعية تحدد من هم ''القتلة المجرمين'' الجمعة أول ايام عيد الفطر في اليمن والسعودية وغدا في سلطنة عمان 30 رمضان السعودية تحسم الجدل وتعلن موعد عيد الفطر… هلال شوال ولد فلكيا قرارات تونسية جديدة قد تشعل غضب الشارع … الغنوشي في السجن وملاحقة قيادات مبارزة منها وزير الخارجية السابق مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين
اكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بان استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية وتزويدها بالأسلحة، يعد خرقا واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، ويمثّل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين .
ودعا اللواء العرادة خلال لقائه اليوم بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، من المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وموحد يسهم في إنجاح التهدئة والمساعي الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن.
وجدد اللواء العرادة التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة واستجابته لكل المبادرات وخيارات السلام المطروحة بما لا يتعارض مع المرجعيات الأساسية والقرارات الدولية ذات الصلة وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.
وأكد أن مليشيات الحوثي الإرهابية استمرت في التصعيد وقصف القرى والمدن واستهداف المدنيين وتعميق حدة الأزمة الإنسانية في بلادنا ومضاعفة معاناة اليمنيين، طالما استمرت طهران بتقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لها وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.