فرق الانقاذ في مكه المكرمه تنجح في انقاذ حياة احد المعتمرين

الجمعة 21 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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تمكنت فرق إنقاذ الحياة في منطقة مكة المكرمة من إنقاذ حياة معتمر مصري، يبلغ من العمر 32 عاماً، توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة تعرض إلى ضيق شديد في التنفس، مما أدى إلى فقدانه الوعي. وتم نقل المريض إلى مركز طوارئ الحرم بواسطة فرق الإسعاف، وتوقف قلبه أثناء النقل، وأجري إنعاش قلبي لمدة 12 دقيقة.

وصل المريض إلى المركز وتعرض لتوقف قلبي آخر واستمر الفريق في عمل الإنعاش لمدة 15 دقيقة وإعطاء الصدمات الكهربائية. ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن المريض تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي ونقله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى، حيث استقرت حالته في اليوم التالي ورفع جهاز التنفس الصناعي واستعاد العلامات الحيوية الطبيعية.

وأكد الفريق الطبي المعالج أن المريض ما يزال يتلقى العلاج والرعاية ويخضع للمتابعة حتى يتم إطلاق سراحه بشكل آمن