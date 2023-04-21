أردوغان يفتتح مشروع عملاق ويصفه بأنه خطوة تاريخية

الجمعة 21 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 234

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس،إن ضخ غاز البحر الأسود خطوة تاريخية على طريق اكتفاء البلاد ذاتيا من الطاقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء خلال حفل نقل الغاز المستخرج من البحر الأسود إلى البر وبدء مرحلة استخدامه. وأضاف: “سنستخرج من حقل صقاريا 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا في المرحلة الأولى، وسيبلغ الإجمالي 40 مليون متر مكعب يوميا بعد افتتاح الآبار الجديدة لاحقا”.

وتابع الرئيس التركي: “هذا النجاح تحقق بعمل نحو 10 آلاف شخص و50 سفينة ليلا ونهارا، ويعود لشعبنا بأسره”.

وأشار إلى أنه عند بلوغ الإنتاج الحد الأقصى فإن الغاز المستخرج من البحر الأسود سيغطي قرابة 30 بالمئة من حاجة تركيا السنوية