اتحاد طلاب اليمن في السودان ينفي اقتحام مقره في الخرطوم ويطالب الحكومة بسرعة إجلاء الطلاب من أماكن الاشتباكات احتفاء بتكريم الأسرى والمختطفين المحررين بمدينة مأرب حادثة التدافع.. الحوثي يتهم ''العدوان'' والشرعية تحدد من هم ''القتلة المجرمين'' الجمعة أول ايام عيد الفطر في اليمن والسعودية وغدا في سلطنة عمان 30 رمضان السعودية تحسم الجدل وتعلن موعد عيد الفطر… هلال شوال ولد فلكيا قرارات تونسية جديدة قد تشعل غضب الشارع … الغنوشي في السجن وملاحقة قيادات مبارزة منها وزير الخارجية السابق مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين وداعا لعلامة التوثيق الزرقاء المجانية في تويتر الجمعة أم السبت؟ آخر شيء حول هلال شوال وأول أيام عيد الفطر مقتل 80 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين في حادثة تدافع أثناء تسليم مساعدات مالية في صنعاء.. الحوثيون يحملون التجار المسؤولية وناشطون يؤكدون: "الحادث مدبر"
نفى الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان، الخميس، خبر اقتحام مقر الاتحاد في الخرطوم قبل قوات الدعم السريع.
وقال رئيس الاتحاد العام بالإنابة، حبيب الحداد، ل"مأرب برس"، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ خاصة من قبل الاتحاد العام والسفارة والجالية اليمنية بالخرطوم، لنقل الطلاب والأسر المتضررة من المناطق التي يوجد فيها اشتباكات إلى مناطق أمنة.
وبين الحداد أن "الاشتباكات ما زالت مستمرة في مختلف مناطق العاصمة الخرطوم"، مشيرا الى ان هناك مجموعات من الطلاب ما يزالوا في مناطق الاشتباكات، كما طُلب أيضاً من بعض الطلاب إخلاء مساكنهم.
وكان الاتحاد العام قد طالب في بيان له، من الجهات الرسمية، تقديم العون والإغاثة المستعجلة ليتم إجلاء كافة الطلاب واليمنيين من مناطق التوتر إلى أماكن أقل ضرراً، لاسيما وقد دوهمت بعض الشقق وطُلب إخلاءها.
كما طالب الجهات الرسمية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، القيام بواجبها والتحرك بشكل جاد وفاعل في دعم لجنة الطوارئ لتواصل عملها والترتيب لتنفيذ الإجلاء مع أول فرصة يفتح فيها المجال الجوي السوداني.