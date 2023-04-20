احتفاء بتكريم الأسرى والمختطفين المحررين بمدينة مأرب

الخميس 20 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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نظمت لجنة الأسرى والمختطفين بمحافظة إب بمدينة مأرب حفلا فنيا وخطابيا تكريما للأسرى والمختطفين المحررين من أبناء المحافظة المحررين من سجون مليشيا الحوثي.

وفي الحفل الذي حضره قيادات عسكرية وأمنية وعدد من الوجاهات والأعيان المشايخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظة، وبرعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، ومحافظ محافظة إب اللواء عبدالوهاب الوائلي، هنأ وكيل محافظة إب العميد/ عمر الكامل الأسرى والمختطفين المحررين من سجون الحوثي..

مشيدا بإستجابتهم لنداء الواجب عندما استباحت مليشيا الحوثي الإرهابية الأرض والعرض وسيطرتها على كل مؤسسات الدولة ونهبت مقدراتها وسخرتها لصالح مشروعها الطائفي وفكرها الكهنوتي المقيت، ومن ورائهم إيران الداعمة والراعية للجماعات الإرهابية في المنطقة.

وثمن وكيل محافظة إب "الدور البطولي لكل الوحدات العسكرية وأبطال المقاومة الذي مايزالون صامدين ومرابطين في متارسهم الأمامية للتصدي للخروقات المليشيات الحوثي المتواصلة".. وتعهد الكامل" بسعي السلطة المحلية بالمحافظة حتى تحرير كافة المختطفين من مختطفي إب في معتقلات الحوثي". من جهته أكد نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل في وزارة الدفاع اللواء الركن أحمد العابسي أن محافظة إب قدمت الكثير من التضحيات والبطولات من الشهداء والجرحى والمختطفين في ميادين العزة والكرامة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في سبيل رفعة ومجد وطننا الغالي ولازالت التضحيات مستمرة" .

مؤكدا أن هذه الدماء لن تذهب هدراً، وكل ما قدموه أبناء المقاومة وأبطال الجيش الوطني من جرحى وشهداء لايزيدهم الا عزيمة وإصرارا لمواصلة الكفاح حتى استعادة الدولة من قبضة المليشيا وتحقيق الأمن والاستقرار لليمنيين".

من جهته اعتبر رئيس لجنة الأسرى والمختطفين- عبدالرحيم الوائلي" ان تكريم المختطفين تكريماً لتضحياتهم وصمودهم وثباتهم وجلدهم في مختطفات المليشيا".

ولفت الى أن مختطفي محافظة إب يصل لأكثر من 143 أسير ومختطف، إضافةً الى المئات من أسرى جبهات الحدود"، مؤكداً عن استمرار نضال اللجنة حتى الافراج عن الكل". وفي كلمة المختطفين ألقاها المحرر أسعد الوعيل، أكد على المضي قدماً في النضال والتضحية مع كافة الأحرار حتى تحرير الوطن من المليشيا الحوثية".

وأضاف:" أعناقنا مشرئبة للعودة الى صنعاء ومحافظتنا إب". وفي ختام الحفل الذي حضره مستشار وزير الدفاع العميد الركن أحمد البعداني وقائد محور إب العميد الركن أحمد البريهي ومدير أمن إب العميد عمر مجلي، ورئيس مقاومة إب الشيخ عبدالحكيم المرادي، وقائد اللواء 55 مدفعية العميد الركن على الحيدري، والعميد خالد المظل، تخلله عدداً من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية تم تكريم الأسرى والمختطفين المحررين بمبالغ رمزية وهدايا عينية.