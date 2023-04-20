حادثة التدافع.. الحوثي يتهم ''العدوان'' والشرعية تحدد من هم ''القتلة المجرمين''

الخميس 20 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال القيادي في مليشيات الحوثي محمد علي الحوثي أن حادثة التدافع في صنعاء التي خلفت عشرات القتلى والجرحى سببها ''العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه''حد تعبيره.

وفي مستجدات الحادثة الأليمة نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شهود عيان قولهم ان مسلحين حوثيين أطلقوا النار في الهواء في محاولة للسيطرة على الحشود، وأصيب سلك كهربائي ما أدى إلى انفجاره. أثار ذلك حالة من الذعر، وبدأ الناس في التدافع، وحدثت المأساة الأكثر دموية في اليمن منذ سنوات.

وقُتل 85 شخصا على الأقل وأصيب 322 بجروح، الخميس،في أحد أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة، وذلك خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة.

ووقعت المأساة هذه قبل حلول عيد الفطر، خلال فترة غالبا ما تُوزّع خلالها مبالغ ماليّة ومساعدات على الفقراء، مقدمة من التاجر “الكبوس”، وهو واحد من أهم التجار في البلاد..

من جانبها نقلت "فرانس برس" عن مصدر حوثي قوله : "قُتل 85 شخصا وأصيب أكثر من 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة، بينهم نساء وأطفال" في حادثة التدافع. وأكّد مسؤول طبّي حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس إنّ الحادثة وقعت داخل مدرسة معين حيث تجمّع المئات لتلقّي مساعدات، بحسب روايات شهود عيان. وقال بعضهم إنّ إطلاق نار أدى إلى التدافع.

وقال الحوثيون ان الحادثة وقعت "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ ماليّة من قبل بعض التجّار".

وأضاف أنه "تمّ نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجّار القائمين على الموضوع".

وأمام مستشفى الثورة، تجمّع عدد كبير من أهالي الضحايا محاولين الدخول، لكنّ رجال الأمن كانوا يمنعونهم من ذلك، في وقتٍ زار مسؤولون المستشفى، بحسب "فرانس برس".

وفرضت قوّات الأمن التابعة للحوثيّين طوقا أمنيا حول مدرسة معين عند باب اليمن في صنعاء القديمة حيث وقعت الحادثة، ومنعت الدخول إلى المكان وتصويره.

هذا وحملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثي المسلحة، المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة التي كان السبب الرئيس ورائها إفراغ خزينة الدولة من المال العام ونهب رواتب ومستحقات الموظفين.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، إن “المسئول عن مذبحة صنعاء التي وقعت في احد مراكز توزيع المساعدات التابعة لاحد التجار، هو من نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة للدولة، وأوقف صرف مرتبات الموظفين منذ 8 أعوام، ومن عطل القطاع الخاص، وقوض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، تاركا إياهم دون اي مصدر للدخل لإعالة أسرهم”.

وأضاف “من يتحمل مسؤولية الحادثة هو من نهب الغذاء من أفواه الجوعى، ومارس التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، ونهب الزكاة، واموال الاوقاف، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية تاركا ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر، وبمعدلات هي الأعلى عالميا في البطالة والفقر والبؤس والمجاعة”.

وتابع: “نحمل القتلة المجرمين القادمين من كهوف صعدة، والذين اوصلوا الأوضاع لهذه النقطة المأساوية، واحالوا حياة الملايين من اليمنيين إلى جحيم، المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة”.