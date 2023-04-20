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الجمعة أول ايام عيد الفطر في اليمن والسعودية وغدا في سلطنة عمان 30 رمضان

الخميس 20 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اعلنت ‏السعودية وقطر ثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الخميس والجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما اعلنت الجهات المختصة في عدن وصنعاء أن غدا الجمعة اول ايام عيد الفطر.

اما سلطنة عُمان فأعلنت بعد غد السبت أول ايام عيد الفطر بعد تعذر رؤية الهلال.

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