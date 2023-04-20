الجمعة أول ايام عيد الفطر في اليمن والسعودية وغدا في سلطنة عمان 30 رمضان السعودية تحسم الجدل وتعلن موعد عيد الفطر… هلال شوال ولد فلكيا قرارات تونسية جديدة قد تشعل غضب الشارع … الغنوشي في السجن وملاحقة قيادات مبارزة منها وزير الخارجية السابق مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين وداعا لعلامة التوثيق الزرقاء المجانية في تويتر الجمعة أم السبت؟ آخر شيء حول هلال شوال وأول أيام عيد الفطر مقتل 80 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين في حادثة تدافع أثناء تسليم مساعدات مالية في صنعاء.. الحوثيون يحملون التجار المسؤولية وناشطون يؤكدون: "الحادث مدبر" مديريات شمال مأرب :لن تخمد نيران بنادقنا حتى دحر الانقلاب السلالي واستعادة مؤسسات الدولة عاجل..حادثة مأساوية في صنعاء تقتل وتصيب العشرات من المواطنين - حصيلة أولية للضحايا الحوثي يرفع من وتيرة السطو والاستيلاء على اراضي المواطنين - مصادرة أراضي بمساحات شاسعة تربط بين محافظتين
اعلنت السعودية وقطر ثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الخميس والجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.
كما اعلنت الجهات المختصة في عدن وصنعاء أن غدا الجمعة اول ايام عيد الفطر.
اما سلطنة عُمان فأعلنت بعد غد السبت أول ايام عيد الفطر بعد تعذر رؤية الهلال.