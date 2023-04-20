السعودية تحسم الجدل وتعلن موعد عيد الفطر… هلال شوال ولد فلكيا قرارات تونسية جديدة قد تشعل غضب الشارع … الغنوشي في السجن وملاحقة قيادات مبارزة منها وزير الخارجية السابق مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين وداعا لعلامة التوثيق الزرقاء المجانية في تويتر الجمعة أم السبت؟ آخر شيء حول هلال شوال وأول أيام عيد الفطر مقتل 80 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين في حادثة تدافع أثناء تسليم مساعدات مالية في صنعاء.. الحوثيون يحملون التجار المسؤولية وناشطون يؤكدون: "الحادث مدبر" مديريات شمال مأرب :لن تخمد نيران بنادقنا حتى دحر الانقلاب السلالي واستعادة مؤسسات الدولة عاجل..حادثة مأساوية في صنعاء تقتل وتصيب العشرات من المواطنين - حصيلة أولية للضحايا الحوثي يرفع من وتيرة السطو والاستيلاء على اراضي المواطنين - مصادرة أراضي بمساحات شاسعة تربط بين محافظتين "محور البيضاء" يكرم الأسرى المحررين من سجون مليشيات "الحوثي" وتجدد العهد على المضي قدما حتى تحرير كل تراب الوطن
قال الخبير الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي، الخميس، إن هلال شهر شوال تمت ولادته فلكيا، مؤكدا أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بحسب المعطيات الفلكية.
وأكد الثقفي، وهو خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري بالسعودية، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، أنه وعند الساعة 7:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة تمت ولادة هلال شهر شوال فلكيا، وفق معايير منازل القمر، مشيرا إلى أنه سوف يغرب بعد غروب الشمس مساء اليوم الخميس بعمر 11 ساعة، وبارتفاع 5.4 درجات، واستطالة 6.35 درجة، وقريب من شفق الشمس مما يصعب رؤيته في معظم المراصد.
لكنه توقع في المقابل رؤية هلال شوال من مرصدي "تمير أو سدير" في مثل هذه الحالات لرؤية الهلال القريب من شفق الشمس، بشرط صفاء الأفق لديهم من حجب السحب أو عوامل أخرى.
وبناء عليه، أكد الثقفي أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك حسب المعطيات الفلكية، ويبقى إعلان الشهر في حالة ثبوت الشهود لدى لجان المحكمة العليا لكونها الجهة الرسمية