مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين وداعا لعلامة التوثيق الزرقاء المجانية في تويتر الجمعة أم السبت؟ آخر شيء حول هلال شوال وأول أيام عيد الفطر مقتل 80 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين في حادثة تدافع أثناء تسليم مساعدات مالية في صنعاء.. الحوثيون يحملون التجار المسؤولية وناشطون يؤكدون: "الحادث مدبر" مديريات شمال مأرب :لن تخمد نيران بنادقنا حتى دحر الانقلاب السلالي واستعادة مؤسسات الدولة عاجل..حادثة مأساوية في صنعاء تقتل وتصيب العشرات من المواطنين - حصيلة أولية للضحايا الحوثي يرفع من وتيرة السطو والاستيلاء على اراضي المواطنين - مصادرة أراضي بمساحات شاسعة تربط بين محافظتين "محور البيضاء" يكرم الأسرى المحررين من سجون مليشيات "الحوثي" وتجدد العهد على المضي قدما حتى تحرير كل تراب الوطن رئيس هيئة العمليات خالد الأشول يشيد بدور منتسبي دائرة الهندسة العسكرية اللواء العرادة يبلغ بريطانيا تمسك الرئاسي بالمرجعيات الثلاث للتفاوض مع المليشيات
تنتهي اليوم الخميس، المهلة التي وضعها الملياردير الأميركي ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، لأصحاب العلامات الزرقاء القديمة للاحتفاظ بها مجانا.
ومع نهاية هذا اليوم، سيجري إزالة علامة التوثيق الزرقاء من الحساب، ما لم يدفع صاحبه ثمن الاشتراك الشهري لقاء الاحتفاظ بالعلامة.
وستظهر العلامة الزرقاء من الآن فصاعدا على الحسابات التي تدفع مبلغ 8 دولارات فقط. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن هذه الخطوة ستنهي العلامة التي تشكل إرث موقع "تويتر" الخاصة بالحسابات الموثقة.
وكان إيلون ماسك أعلن في وقت سابق أن الموعد النهائي لبقاء العلامة الزرقاء المجانية على الحسابات في "تويتر" هو 20 أبريل الجاري، أي بعد 3 أسابيع من الخطة الأصلية التي كانت مقررة في الأول من أبريل بالتزامن مع يوم "كذبة أبريل ".
أما علامات التوثيق بالألوان الأخرى ستظل على حالها، مثل علامة التوثيق الذهبية التي تشير إلى أن الحساب خاص بمؤسسة، وعلامة التوثيق الفضية التي تشير إلى أن الحساب يمثل جهة حكومية. ماسك وسياسة تويتر الجديدة