الخميس 20 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - صنعاء

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سقط عشرات القتلى والجرحى، مساء الأربعاء 19 أبريل/نيسان، جراء تدافع مواطنين تجمعوا داخل مدرسة وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للحصول على مساعدات نقدية يوزعها أحد التجار.

مصادر محلية في العاصمة صنعاء، قالت لـ"مأرب برس"، أن نحو 80 مواطنا قتلو، في حين جرح أكثر من 50 آخرين، في حادثة تدافع بمدرسة “معين” حيث كان أحد التجار يوزع مساعدات نقدية لمحتاجين تم تسجيلهم في وقت سابق.

وفي حين قالت المصادر إن التدافع سببه ماس كهربائي في أحد محولات الكهرباء، حدث داخل المدرسة دفع المتواجدين للفرار بشكل عشوائي، حملت داخلية الحوثيين التجار المسؤولية، مرجعة سبب التدافع الى “التوزيع العشوائي لمبالغ مالية، من قبل بعض التجار، ودون التنسيق مع وزارة الداخلية، وبدون تنظيم”.

بدوره، وجه مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين – أعلى هرم سلطات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا – بتشكيل لجنة للتحقيق، واتخاذ الاجراءات، وسط شكوك في أن الحادث قد يكون مدبرا.

وفيما اعتقلت مليشيا الحوثي، اثنين من التجار القائمين على عملية التوزيع، قال ناشطون يمنيون ان المجزرة في مدرسة معين "حادثة مدبرة لمنع التجار من توزيع الزكاة”.

ومنذ سنوات وجه الحوثيون التجار بالامتناع عن توزيع الزكاة بشكل مباشر على المحتاجين، أو تسليمها للمؤسسات والمنظمات الخيرية، وحصر التوزيع على هيئة الزكاة التي استحدثها الحوثيون ضمن وزارة الأوقاف.

ولقيت توجيهات الحوثيين بحصر توزيع الزكاة عليها، رفضا واسعا، من قبل التجار، كون الاسلام أعطى للشخص الحرية في اختيار الفئات التي يستهدفها لتوزيع التبرعات والزكاة.