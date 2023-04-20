مديريات شمال مأرب :لن تخمد نيران بنادقنا حتى دحر الانقلاب السلالي واستعادة مؤسسات الدولة

الخميس 20 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أحيت مديريات شمال مأرب"مدغل-مجزر-رغوان" أمسية رمضانية في مدينة مأرب أكدت فيها على مواصلة الكفاح المسلح من أجل استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب المليشاوي السلالي الحوثي

وفي كلمة اللجنة العليا للمديريات الشمالية دعى طه بن زبع مدير مديرية رغوان أبناء المديريات الثلاث الى التقارب والتلاحم ونبذ الخلافات بين أبنائها الذين ضحوا بالغالي والنفيس في معركة استعادة الدولة وحماية المشروع الجمهوري على مدى السنوات الماضية بشكل جعل هذه المناطق في صدارة التضحية وقمة الاستبسال مشيرا الى أن نيران بنادق أبطال مديريات رغوان ومدغل ومجزر لن تخمد حتى إنهاء التمرد الحوثي على الدولة والنظام الجمهوري أو رضوخها للسلام.

وشكر بن زبع دور المملكة العربية السعودية الرائد في دعم مقاومة المشروع الحوثي السلالي الإرهابي بالعدة والعتاد ووقوفها الكامل الى جانب اليمنيين في حربهم التي فرضتها مليشيا السلالة

كما بارك بن زبع تحرر عدد من أبناء المديريات الشمالية من سجون المليشيا الحوثية في عملية التبادل الأخيرة داعيا الحكومة الى بذل المزيد من الجهود لتحرير من تبقى في غياهب سجون المليشيا السلالية الحوثية

وفي كلمة محافظ المحافظة عضو المجلس الرئاسي الشيخ سلطان العرادة والتي القاها بالنيابة عنه مدير مديرية مدغل عامر عميسان

قال العرادة :

لن ننس مواقف أبناء رغوان ومدغل ومجزر التي سيسطرها التاريخ بأحرف من ذهب وتضحياتهم الجسيمة في الحال والمال ومهما تكلمنا فإننا نعحز عن أن نوفيكم حقكم ولكن الله هو من يجازي عن الأعمال الجليلة وما يجب أن يكون الان هو التحام الصفوف وترتيبها لمواجهة المواقف بدءا بالتحرير ووصولا الى السلام الذي يضمن للشعب اليمني عزته وكرامته.