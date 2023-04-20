عاجل..حادثة مأساوية في صنعاء تقتل وتصيب العشرات من المواطنين - حصيلة أولية للضحايا

الخميس 20 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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توفي واصيب العشرات من المواطنين مساء اليوم الاربعاء بالعاصمة صنعاء اثر حادثة تدافع اثناء استلامهم مساعدات مالية قام بتوزيعها بعض التجار.

واوضحت مصادر محلية لمأرب برس بان سيارات الإسعاف هرعت ونقلت عدد من المواطنين الذين تعرضوا للدهس نتيجة الازدحام الشديد أثناء توزيع مجموعة "الكبوس" مساعدات مالية أمام مدرسة "معين" وسط العاصمة صنعاء، ومن ثم تم نقلهم الى مستشفى الثورة .



وأفادت المصادر بان حادثة التدافع نتج عنها سقوط 10 قتلى وعشرات الجرحى فيما رقم الوفيات مرشح للصعود نتيجة ارتفاع عدد الجرحى بالإصابات الحرجة.