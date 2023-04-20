الحوثي يرفع من وتيرة السطو والاستيلاء على اراضي المواطنين - مصادرة أراضي بمساحات شاسعة تربط بين محافظتين

الخميس 20 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر حقوقية يمنية بان مليشيات الارهابية رفعت خلال الفترة الماضية من تيرة السطو والنهب والاستيلاء على اراضي المواطنين في مناطق سيطرتها .

حديثاً وبعد ان تمكنت المليشيات من تنفيذ عدد من عمليات السطو والاستيلاء على اراضي وعقارات المواطنين في محافظة الحديدة وصنعاء وإب انتقلت الى تدشين موجة نهب جديدة في محافظة ريمة.



وذكرت مصادر حقوقية يمنية مطلعة بان عدد من قيادات المليشيات الحوثية استعانت خلال الفترة الماضية بعناصر مسلحة من ابناء محافظة ذمار لنهب اراضي المواطنين الزراعية في محافظة ريمة بحجة انها اراضي موقوفة.

المصادر التي تحدثت لمأرب برس أفادت بأن من ابرز عمليات السطو الحوثية الحديثة في محافظة ريمة هي مصادرة اراضي زراعية بمساحة شاسعة على الطريق الممتد الرابط بين محافظتي ريمة وذمار.



واشارت المصادر بان عملية السطو تبيّنت ملابساتها حديثاً بقيادم قيادات حوثية بتدشين مشاريع استثمارها على تلك الاراضي المنهوبة بإنشاء مزارع دجاج وتأجير بعضها لزراعة بعض المحاصيل التي يعود ريعها لصالح هذه القيادات.

وخلال السنوات الأخيرة، نهبت عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، الكثير من أراضي المواطنين في عدة محافظات بقوة السلاح، أبرزها الحديدة وصنعاء وإب وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى الواقعة تحت سيطرتها.



في يونيو 2017 أنشأ الحوثيون لجنة تدعى لجنة عقارات القوات المسلحة، يقودها ضابط حوثي يدعى أبو حيدر عبد الله جحاف. حيث قررت هيئة العقارات العسكرية الخاصة منع السكان في مدينة سعوان من ترميم أو تأجير أو بناء أو بيع أو شراء كل ما يخص مدينة سعوان السكنية, كما قامت الشرطة العسكرية –التابعة لجماعة الحوثي-وعلى فترات متفاوتة بخطف أكثر من 20 مالك منزل في المدينة إلى السجن الحربي، ومعهم العمال الذين اشتغلوا معهم في ترميم البيوت.