عاجل..حادثة مأساوية في صنعاء تقتل وتصيب العشرات من المواطنين - حصيلة أولية للضحايا الحوثي يرفع من وتيرة السطو والاستيلاء على اراضي المواطنين - مصادرة أراضي بمساحات شاسعة تربط بين محافظتين "محور البيضاء" يكرم الأسرى المحررين من سجون مليشيات "الحوثي" وتجدد العهد على المضي قدما حتى تحرير كل تراب الوطن رئيس هيئة العمليات خالد الأشول يشيد بدور منتسبي دائرة الهندسة العسكرية اللواء العرادة يبلغ بريطانيا تمسك الرئاسي بالمرجعيات الثلاث للتفاوض مع المليشيات يمنيون أمريكيون يتحدثون لمأرب برس عن معاناتهم في جيبوتي ويشكون تأخر معاملاتهم لأكثر من عام السعودية تعلن موقف من الأحداث في السودان بينها الأب والأم.. وفاة أسرة كاملة بحادث سير مروع بمحافظة حجة الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا تسلم أوكرانيا سلاح فتاك وجديد قد قبل موازين الموجهات السفير السعودي يعلن عن نصف مليون تأشيرة عمل لليمنيين
كرمت قيادة محور البيضاء الأسرى، الأربعاء، وبحضور رسمي وشعبي كبير، المحررين مؤخرا من سجون مليشيات الحوثي، من منتسبي وحدات المحور العسكرية والأمنية، الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة.
جاء ذلك، خلال امسية رمضانية نظمتها قيادة محور البيضاء في مدينة مأرب لهذا الشأن.
قائد محور البيضاء قائد اللواء 117 مشاة، احمد حسين النقح، بدوره هنأ الأسرى الستة المحررين من منتسبي وحدات المحور العسكرية والأمنية بخروجهم من سجون المليشيات الكهنوتية؛ مشيرا إلى الدور الريادي لأبناء البيضاء قديما وحديثا في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والدفاع النظام الجمهوري ومواجهة الكهنوت الامامي.
وجدد "النقح" العهد للقيادة السياسية والعسكرية، على المضي قدما حتى تحرير كامل التراب الوطني من مليشيات الحوثي الإرهابية التي عاثت في الأرض الفساد.
وألقيت في الفعالية عدد من الكلمات والقصائد الشعرية والأناشيد الوطنية جسدت في مجملها دور أبناء محافظة البيضاء في الدفاع عن الجمهورية وفي مواجهة مليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.
حضر الفعالية، وكيل أول محافظة البيضاء الشيخ احمد عبدربه العواضي ووكيل محافظة البيضاء لشؤون مديريات رداع الدكتور سنان مقبل جرعون وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وقيادات المقاومة الشعبية ومدراء عموم المديريات والوجاهات والشخصيات الاجتماعية.