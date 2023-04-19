رئيس هيئة العمليات خالد الأشول يشيد بدور منتسبي دائرة الهندسة العسكرية

الأربعاء 19 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أشاد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، بالتضحيات والأدوار البطولية لمنتسبي دائرة الهندسة العسكرية في انتزاع الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في أرجاء البلاد.

وأشاد رئيس هيئة العمليات في كلمته خلال أمسية رمضانية أقامتها دائرة الهندسة العسكرية لمنتسبيها مساء الثلاثاء، بالبرامج التدريبية وإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الهندسة العسكرية.. مؤكداً أن دائرة الهندسة العسكرية تشكل جبهة بحد ذاتها.

وأكد اللواء الأشول، على ضرورة بذل المزيد من الجهود وإعداد المقاتل الإعداد القتالي المتخصص، مؤكداً أن المليشيا الحوثية لا أمان لها ولا تجيد الا لغة المراوغة والمكر والخداع ونقض العهود والمواثيق كما هو حالهم على مر التاريخ، ولن تجنح للسلام إلا بالقوة.

وتخلل الأمسية، التي حضرها عدد من مدراء دوائر هيئة العمليات وشعب الهندسة العسكرية بالمناطق العسكرية، كلمات خطابية وأغاني وطنية وقصائد نالت اعجاب الحاضرين.