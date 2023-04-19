اللواء العرادة يبلغ بريطانيا تمسك الرئاسي بالمرجعيات الثلاث للتفاوض مع المليشيات

الأربعاء 19 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة تعاطي مجلس القيادة بجدية وايجابية مع كافة المبادرات الهادفة لحل الأزمة اليمنية ومعالجتها انطلاقاً من المرجعيات الثلاث الأساسية وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وفي مقدمتها قرار 2216.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة.

وخلال اللقاء بحث اللواء العرادة مع السفير أوبنهايم العلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.

وتطرق إلى الجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة والحكومة في سبيل التخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات.



واستعرض اللواء العرادة خلال اللقاء الكثير من التنازلات والعديد من التسهيلات التي قدمها مجلس القيادة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن ودعمه المستمر لجهوده طوال الفترة الماضية.

مجدداً تأكيد حرص المجلس على إنجاح مساعي المبعوث الأممي وكافة المساعي الاقليمية والدولية، معرباً عن أمله أن تقوم المملكة المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بشكل عام بدورها في الدفع بالعملية السياسية ومعالجة أسباب الحرب وتداعياتها على كافة الأصعدة.

مشيراً إلى أن اليمنيين يتطلعون من المجتمع الدولي دوراً أكبر لدعم حقهم في استعادة دولتهم وإنهاء معاناتهم والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدهم وتحقيق السلام العادل الشامل والمستدام إلى كل ربوع الوطن.