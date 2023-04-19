يمنيون أمريكيون يتحدثون لمأرب برس عن معاناتهم في جيبوتي ويشكون تأخر معاملاتهم لأكثر من عام

الأربعاء 19 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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شكا مواطنون امريكيون من اصول يمنية تأخر معاملات خاصة بلم الشمل، لدى السفاره الامريكية في جيبوتي لأكثر من عام.

وقالوا في حديث لمأرب برس ان هذا التأخير في انجاز معاملاتهم كلفهم اعباء مالية كبيرة وانقطاع عن اعمالهم وحرمان اولادهم من مواصلة التعليم بسبب بقائهم في جيبوتي فترة طويلة.

وشكوا من غلاء ‏المعيشة في جييوتي وايضا ارتفاع الايجارات خصوصا على اليمنيين.

وأوضحوا ان الامريكيين اليمنيين يتم تحويلهم اجباريا الى سفارة امريكا في جيبوتي وليس لهم حق اختيار دولة اخرى لاتمام اجراءات لم الشمل.

ووفق ما قالوا فان السفارة اليمنية،لدى امريكا تتحدث أن أطول فترة لانهاء معاملة لم الشمل قد تصل الى خمسة اشهر، لكن الواقع يقول ان اليمنيين في جيبوتي وصل انتظار بعضهم الى عام كامل.