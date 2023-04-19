اللواء العرادة يبلغ بريطانيا تمسك الرئاسي بالمرجعيات الثلاث للتفاوض مع المليشيات يمنيون أمريكيون يتحدثون لمأرب برس عن معاناتهم في جيبوتي ويشكون تأخر معاملاتهم لأكثر من عام السعودية تعلن موقف من الأحداث في السودان بينها الأب والأم.. وفاة أسرة كاملة بحادث سير مروع بمحافظة حجة الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا تسلم أوكرانيا سلاح فتاك وجديد قد قبل موازين الموجهات السفير السعودي يعلن عن نصف مليون تأشيرة عمل لليمنيين أسعار النفط لأول مرة تتراجع وبشكل مفاجئ قبل صدور تقرير أمريكي حول المخزونات قوات الدعم السريع تكشف عن مصير جنود مصريين محتجزين في السودان الرئيس العليمي يعود الى العاصمة عدن ومعه عيدروس الزبيدي ويدلي بتصريح وزير الدفاع يتحدث عن ''معركة تحرير صنعاء'' وأكبر الرهانات التي انتصرت فيها عدن
شكا مواطنون امريكيون من اصول يمنية تأخر معاملات خاصة بلم الشمل، لدى السفاره الامريكية في جيبوتي لأكثر من عام.
وقالوا في حديث لمأرب برس ان هذا التأخير في انجاز معاملاتهم كلفهم اعباء مالية كبيرة وانقطاع عن اعمالهم وحرمان اولادهم من مواصلة التعليم بسبب بقائهم في جيبوتي فترة طويلة.
وشكوا من غلاء المعيشة في جييوتي وايضا ارتفاع الايجارات خصوصا على اليمنيين.
وأوضحوا ان الامريكيين اليمنيين يتم تحويلهم اجباريا الى سفارة امريكا في جيبوتي وليس لهم حق اختيار دولة اخرى لاتمام اجراءات لم الشمل.
ووفق ما قالوا فان السفارة اليمنية،لدى امريكا تتحدث أن أطول فترة لانهاء معاملة لم الشمل قد تصل الى خمسة اشهر، لكن الواقع يقول ان اليمنيين في جيبوتي وصل انتظار بعضهم الى عام كامل.