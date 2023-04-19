بينها الأب والأم.. وفاة أسرة كاملة بحادث سير مروع بمحافظة حجة

الأربعاء 19 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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توفّيت عائلة كاملة اليوم الاربعاء اثر حادث سير مروع في مديرية كحلان بمحافظة حجة.

وافادت مصادر محلية لمأرب برس بان حادث انقلاب سيارة على احدى الطرقات بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة اسفر عنه وفاة عائلة كاملة مكونة من 7 اشخاص كانت داخل السيارة بينهم الاب والام.



المصادر افادت بان العائلة كانت في طريقها الى قريتها بمديرية كحلان عفار لقضاء اجازة العيد وهم من أسرة آل عمار من ابناء عزلة بني موهب بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة.