السعودية تعلن موقف من الأحداث في السودان بينها الأب والأم.. وفاة أسرة كاملة بحادث سير مروع بمحافظة حجة الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا تسلم أوكرانيا سلاح فتاك وجديد قد قبل موازين الموجهات السفير السعودي يعلن عن نصف مليون تأشيرة عمل لليمنيين أسعار النفط لأول مرة تتراجع وبشكل مفاجئ قبل صدور تقرير أمريكي حول المخزونات قوات الدعم السريع تكشف عن مصير جنود مصريين محتجزين في السودان الرئيس العليمي يعود الى العاصمة عدن ومعه عيدروس الزبيدي ويدلي بتصريح وزير الدفاع يتحدث عن ''معركة تحرير صنعاء'' وأكبر الرهانات التي انتصرت فيها عدن تسجيل تراجع جديد في سعر صرف الدولار والسعودي اليوم دعوة إلى النيابة العامة السعودية ضد رونالدو بتهمة الفعل الفاضح.. هل ما قام به يستوجب الترحيل
توفّيت عائلة كاملة اليوم الاربعاء اثر حادث سير مروع في مديرية كحلان بمحافظة حجة.
وافادت مصادر محلية لمأرب برس بان حادث انقلاب سيارة على احدى الطرقات بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة اسفر عنه وفاة عائلة كاملة مكونة من 7 اشخاص كانت داخل السيارة بينهم الاب والام.
المصادر افادت بان العائلة كانت في طريقها الى قريتها بمديرية كحلان عفار لقضاء اجازة العيد وهم من أسرة آل عمار من ابناء عزلة بني موهب بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة.