السفير السعودي يعلن عن نصف مليون تأشيرة عمل لليمنيين

الأربعاء 19 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، مساء الثلاثاء، أن سلطات بلاده منحت نصف مليون تأشيرة عمل لليمنيين منذ 2018.

وقال آل جابر في تغريدة على تويتر:''استمرارا لحرص قيادة المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق، أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل و350 ألف تأشيرة زيارة عائلية مُنذ منتصف العام 2018 حتى اليوم''.

وأضاف أنه ''تم منح هذه التأشيرات لليمنيين من جميع المحافظات دون استثناء''.