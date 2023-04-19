السعودية تعلن موقف من الأحداث في السودان بينها الأب والأم.. وفاة أسرة كاملة بحادث سير مروع بمحافظة حجة الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا تسلم أوكرانيا سلاح فتاك وجديد قد قبل موازين الموجهات السفير السعودي يعلن عن نصف مليون تأشيرة عمل لليمنيين أسعار النفط لأول مرة تتراجع وبشكل مفاجئ قبل صدور تقرير أمريكي حول المخزونات قوات الدعم السريع تكشف عن مصير جنود مصريين محتجزين في السودان الرئيس العليمي يعود الى العاصمة عدن ومعه عيدروس الزبيدي ويدلي بتصريح وزير الدفاع يتحدث عن ''معركة تحرير صنعاء'' وأكبر الرهانات التي انتصرت فيها عدن تسجيل تراجع جديد في سعر صرف الدولار والسعودي اليوم دعوة إلى النيابة العامة السعودية ضد رونالدو بتهمة الفعل الفاضح.. هل ما قام به يستوجب الترحيل
أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، مساء الثلاثاء، أن سلطات بلاده منحت نصف مليون تأشيرة عمل لليمنيين منذ 2018.
وقال آل جابر في تغريدة على تويتر:''استمرارا لحرص قيادة المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق، أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل و350 ألف تأشيرة زيارة عائلية مُنذ منتصف العام 2018 حتى اليوم''.
وأضاف أنه ''تم منح هذه التأشيرات لليمنيين من جميع المحافظات دون استثناء''.