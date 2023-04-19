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أسعار النفط لأول مرة تتراجع وبشكل مفاجئ قبل صدور تقرير أمريكي حول المخزونات

الأربعاء 19 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة ترقب في الأسواق لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.52% إلى 80.44 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.50% إلى 84.35 دولار للبرميل.

وأمس أغلقت عقود الخام الأمريكي التداولات عند 80.86 دولار للبرميل وعقود خام "برنت" عند 84.77 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار الثلاثاء دعما بعدما نقلت مصادر عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 2.68 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل الجاري.

ومن المرتقب صدور تقرير رسمي عن مخزونات الذهب الأسود من إدارة معلومات الطاقة (بيانات رسمية) في وقت لاحق اليوم الأربعاء

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