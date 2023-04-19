الرئيس العليمي يعود الى العاصمة عدن ومعه عيدروس الزبيدي ويدلي بتصريح

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عاد الى العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الاربعاء، رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد العليمي مع عضو المجلس عيدروس الزبيدي، على متن طائرة سعودية خاصة
وتأتي عودة رئيس مجلس القيادة الى العاصمة المؤقتة بعد شهرين على مغادرة المدينة في جولة أوروبية عاد بعدها إلى السعودية.
وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أعرب الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، باسمه وأعضاء المجلس عن خالص تهانيه لأبناء الشعب في الداخل والخارج بمناسبة الخواتم الرمضانية، وقرب حلول عيد الفطر السعيد.
كما هنأ بذكرى النصر، وتحرير العاصمة المؤقتة عدن من المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مثنيا على دور أبطال المقاومة والقوات المسلحة، والأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة تلك الملحمة التاريخية، ومبادراتهم المستمرة لاعادة اعمار المدينة، فضلا عن تدخلاتهم الإنسانية والانمائية في عموم البلاد.
وفي 25 نوفمبر الماضي وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي الى الرياض في زيارة خاصة -وفق وكالة سبأ-على طريق عودته الى ارض اليمن، بعد جولة خارجية شملت مملكة بلجيكا، ومقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل، وجمهورية المانيا الاتحادية.
وعقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة اجتماعات تشاورية، ولقاءات هامة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والشركاء الإقليميين والدوليين حول مستجدات الوضع المحلي، والجهود الرامية لاحلال السلام والاستقرار في اليمن.