آخر الاخبار

قوات الدعم السريع تكشف عن مصير جنود مصريين محتجزين في السودان الرئيس العليمي يعود الى العاصمة عدن ومعه عيدروس الزبيدي ويدلي بتصريح وزير الدفاع يتحدث عن ''معركة تحرير صنعاء'' وأكبر الرهانات التي انتصرت فيها عدن تسجيل تراجع جديد في سعر صرف الدولار والسعودي اليوم دعوة إلى النيابة العامة السعودية ضد رونالدو بتهمة الفعل الفاضح.. هل ما قام به يستوجب الترحيل تعرف على أغنى المدن العربية والعالمية في العالم بعد اشتباكات طاحنة و عنيفة.. الجيش السوداني يعلن السيطرة على قاعدة مهمة الرئيس الأمريكي بايدن يكشف عن دخله العائلي السنوي الرسمي وبأرقام صادمة هدنة هشة في السودان.. واتفاق أمريكي سعودي على التحرك لوقف الحرب وثيقة تكشف… الصين تجهّز مسيّرة تجسس أسرع من الصوت

الرئيس العليمي يعود الى العاصمة عدن ومعه عيدروس الزبيدي ويدلي بتصريح

الأربعاء 19 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-عدن
عدد القراءات 389

عاد الى العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الاربعاء، رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد العليمي مع عضو المجلس عيدروس الزبيدي، على متن طائرة سعودية خاصة

وتأتي عودة رئيس مجلس القيادة الى العاصمة المؤقتة بعد شهرين على مغادرة المدينة في جولة أوروبية عاد بعدها إلى السعودية.

وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أعرب الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، باسمه وأعضاء المجلس عن خالص تهانيه لأبناء الشعب في الداخل والخارج بمناسبة الخواتم الرمضانية، وقرب حلول عيد الفطر السعيد. 

كما هنأ بذكرى النصر، وتحرير العاصمة المؤقتة عدن من المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مثنيا على دور أبطال المقاومة والقوات المسلحة، والأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة تلك الملحمة التاريخية، ومبادراتهم المستمرة لاعادة اعمار المدينة، فضلا عن تدخلاتهم الإنسانية والانمائية في عموم البلاد.

وفي 25 نوفمبر الماضي وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي الى الرياض في زيارة خاصة -وفق وكالة سبأ-على طريق عودته الى ارض اليمن، بعد جولة خارجية شملت مملكة بلجيكا، ومقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل، وجمهورية المانيا الاتحادية.

وعقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة اجتماعات تشاورية، ولقاءات هامة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والشركاء الإقليميين والدوليين حول مستجدات الوضع المحلي، والجهود الرامية لاحلال السلام والاستقرار في اليمن.

إقراء أيضاً
وزير الدفاع يتحدث عن ''معركة تحرير صنعاء'' وأكبر الرهانات التي انتصرت فيها عدن
تسجيل تراجع جديد في سعر صرف الدولار والسعودي اليوم
إعلاميو الشرعية يناشدون مجلس القيادة بصرف مرتباتهم :تم تخديرنا بوعود مظللة
مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائيا.. وجه برفع الجاهزية القتالية في مختلف وحدات
اللواء سلطان العرادة يشيد بموقف مملكة السويد في محاولة حل الأزمة اليمنية ومعالجة
تحالف دعم الشرعية يتحدث عن تصرف حوثي غير أخلاقي ولا إنساني بشأن صفقة الأسرى الأخ
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس