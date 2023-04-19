قوات الدعم السريع تكشف عن مصير جنود مصريين محتجزين في السودان الرئيس العليمي يعود الى العاصمة عدن ومعه عيدروس الزبيدي ويدلي بتصريح وزير الدفاع يتحدث عن ''معركة تحرير صنعاء'' وأكبر الرهانات التي انتصرت فيها عدن تسجيل تراجع جديد في سعر صرف الدولار والسعودي اليوم دعوة إلى النيابة العامة السعودية ضد رونالدو بتهمة الفعل الفاضح.. هل ما قام به يستوجب الترحيل تعرف على أغنى المدن العربية والعالمية في العالم بعد اشتباكات طاحنة و عنيفة.. الجيش السوداني يعلن السيطرة على قاعدة مهمة الرئيس الأمريكي بايدن يكشف عن دخله العائلي السنوي الرسمي وبأرقام صادمة هدنة هشة في السودان.. واتفاق أمريكي سعودي على التحرك لوقف الحرب وثيقة تكشف… الصين تجهّز مسيّرة تجسس أسرع من الصوت
هنأ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أهالي وشباب عدن بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لمعركة تحرير عدن التي صادفت امس الثلاثاء 18 ابريل .
وقال الفريق الداعري في تصريح لـ "سبتمبر نت" لقد كانت معركة تحرير عدن هي أكبر الرهانات، سيما في تلك المرحلة الفاصلة من تاريخ بلادنا، حيث وُضع مصيرها وقدرها على المحك، حينها تقدمت عدن حاملة عبئ الخلاص، حاشدة روح الإباء والكبرياء والكرامة والحرية، مدركة أنها الرقم الصعب العصي على الشطب، وأنها فصل الخطاب".
وأضاف "في هذه الذكرى تستعيد اليمن زهوها وفخارها وشعورها بمجد البقاء، وتحضرنا معاني ودلالات معركة التحرير الكبرى الخالدة تلك، معززة فينا روح التضحية والبسالة وعظمة البذل والفداء، في صور من البطولة لأولئك الشهداء الأبرار والجرحى الميامين، وكل شباب عدن ومقاوميها الأحرار، الذين كانوا الصخرة الصلبة التي تكسرت عليها أوهام المليشيا الانقلابية".
وحيا وزير الدفاع في كلمته شباب عدن وإلى جانبهم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، شركائنا في القدر والمصير والانتصار منذ اللحظات الاولى، وكانوا وما زالوا خير سند وخير حليف.
وأكد أن ذكرى معركة تحرير عدن ليست مجرد لحظة عابرة، بل هي معركة وجود مستمرة، ولن يتوقف النضال ولن تكتمل الفرحة إلا بتحقيق النصر المبين وتحقيق الأهداف والغايات بتحرير العاصمة صنعاء واستعادة الدولة ودحر مشروع الإرهاب الحوثي، واسقاط جميع رهاناته.